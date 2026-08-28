Взрывные импланты, вызывающие рак. Пластический хирург развеял мифы о маммопластике
Пластический хирург Павлюк: современные импланты груди не взрываются в самолете
Вокруг маммопластики много мифов и заблуждений, не всегда безосновательных. О том, взрываются ли импланты в самолете и повышают ли риск рака груди, рассказал 360.ru пластический хирург, андролог, заместитель генерального директора по медицинской деятельности Института пластической хирургии и косметологии Михаил Павлюк.
Импланты вызывают рак груди: правда или миф
У пациенток с имплантами рак молочных желез выявляется чаще. Но доктор заявил, что это не связано с маммопластикой напрямую. Причина в хорошей обследованности таких женщин.
Это происходит не потому что импланты каким-то образом влияют на вероятность появления рака. Это совершенно не так.
Михаил Павлюк
Пластический хирург
Женщины с имплантами гораздо чаще делают ультразвуковое исследование и МРТ молочных желез. Павлюк сообщил, что это позволяет раньше и чаще выявлять рак.
«Но при этом заболеваемость и смертность в группе пациентов с имплантами молочных желез или без них совершенно не отличается», — сказал он.
Импланты взрываются в самолете
Случаи, когда импланты лопались в самолете, действительно были. Собеседник 360.ru связал это с перепадами давления на борту во время полета и технологией производства.
«На самом деле это касалось исключительно групп имплантов, которые были заполнены физиологическим раствором. Такие импланты достаточно много лет применялись в США, потому что у них был запрет на использование имплантатов, заполненных силиконовым гелем», — объяснил пластический хирург.
На сегодняшний день абсолютное большинство имплантов, в том числе устанавливаемых в Штатах, сделаны из силиконовой оболочки с силиконовым когезивным гелем внутри. Павлюк заверил, что они не реагируют на давление.
Интересно
Когезивным гелем называется нежидкий силикон. Он отличается эффектом памяти формы и способностью прилипать к оболочке импланта.
«Даже весьма значимые перепады давления окружающей среды, допустим, самолет или погружение глубоководное, не могут навредить имплантам никаким образом», — заявил Павлюк.
По его словам, пациенток часто беспокоит, можно ли после операции летать на самолете. Доктор заверил, что современные импланты не реагируют на давление.