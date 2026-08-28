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    Взрывные импланты, вызывающие рак. Пластический хирург развеял мифы о маммопластике

    Пластический хирург Павлюк: современные импланты груди не взрываются в самолете

    Arne Dedert/dpa
    Фото: Arne Dedert/dpa/www.globallookpress.com

    Вокруг маммопластики много мифов и заблуждений, не всегда безосновательных. О том, взрываются ли импланты в самолете и повышают ли риск рака груди, рассказал 360.ru пластический хирург, андролог, заместитель генерального директора по медицинской деятельности Института пластической хирургии и косметологии Михаил Павлюк.

    Импланты вызывают рак груди: правда или миф

    У пациенток с имплантами рак молочных желез выявляется чаще. Но доктор заявил, что это не связано с маммопластикой напрямую. Причина в хорошей обследованности таких женщин.

    Это происходит не потому что импланты каким-то образом влияют на вероятность появления рака. Это совершенно не так.

    Михаил Павлюк

    Пластический хирург

    Женщины с имплантами гораздо чаще делают ультразвуковое исследование и МРТ молочных желез. Павлюк сообщил, что это позволяет раньше и чаще выявлять рак.

    Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
    Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/www.globallookpress.com

    «Но при этом заболеваемость и смертность в группе пациентов с имплантами молочных желез или без них совершенно не отличается», — сказал он.

    Импланты взрываются в самолете

    Случаи, когда импланты лопались в самолете, действительно были. Собеседник 360.ru связал это с перепадами давления на борту во время полета и технологией производства.

    «На самом деле это касалось исключительно групп имплантов, которые были заполнены физиологическим раствором. Такие импланты достаточно много лет применялись в США, потому что у них был запрет на использование имплантатов, заполненных силиконовым гелем», — объяснил пластический хирург.

    imago stock&people/Global Look Press
    Фото: imago stock&people/Global Look Press/www.globallookpress.com

    На сегодняшний день абсолютное большинство имплантов, в том числе устанавливаемых в Штатах, сделаны из силиконовой оболочки с силиконовым когезивным гелем внутри. Павлюк заверил, что они не реагируют на давление.

    Интересно

    Когезивным гелем называется нежидкий силикон. Он отличается эффектом памяти формы и способностью прилипать к оболочке импланта.

    «Даже весьма значимые перепады давления окружающей среды, допустим, самолет или погружение глубоководное, не могут навредить имплантам никаким образом», — заявил Павлюк.

    По его словам, пациенток часто беспокоит, можно ли после операции летать на самолете. Доктор заверил, что современные импланты не реагируют на давление.