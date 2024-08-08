Хирург Алексанян: пациенту могут отказать в пластике из-за слишком серьезных претензий к внешности

По словам врача, в процедуре также могут отказать при слишком сильных претензиях к внешности, вызванных дисморфофобией. Речь идет о серьезном нарушении психики.

Кроме того, медик отметил, что операцию не станут проводить людям младше 18 лет и возрастным пациентам.