16 июля 2025 01:43 Пьяные выходки, громкий развод и 19-летняя любовница. Григорию Лепсу — 63 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

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Григорий Лепс

Григорию Лепсу 16 июля исполнилось 63 года. Начинал исполнитель суперхита «Рюмка водки на столе» как ресторанный певец, став с годами легендой российской эстрады. Прославился он не только музыкой, но и громкими скандалами. О жизни и творческом пути артиста — в материале 360.ru.

Детство и юность Григория Лепса Григорий Лепс (полная фамилия — Лепсверидзе) родился 16 июля 1962 года в Сочи в простой семье. Его отец работал на мясокомбинате, а мать была медсестрой. Есть у артиста и сестра — Этери Алавидзе. В школе будущий певец был двоечником и плохо себя вел на уроках, но при этом в школьном ансамбле играл на барабанах и занимался спортом, предпочитая футбол. Лепс поступил в музыкальное училище, окончив его по классу ударных инструментов. Затем была служба в армии в Хабаровске. Как началась карьера Лепса После возвращения домой он окунулся в музыкальную тусовку Сочи. Пел на танцплощадке парка «Ривьера», затем в дорогих ресторанах. В конце 1980-х годов Лепс присоединился к рок-группе «Индекс-398», а в начале 1990-х исполнял романы в ресторане «1.3.7» в отеле «Жемчужина».

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look / www.globallookpress.com

Ночные выступления были изнурительными, вскоре артист пристрастился к алкоголю. Гонорары у него были заоблачные. Деньги Лепс тратил на женщин, азартные игры, казино и выпивку. Он решил остановиться и уехал в Москву в 1992 году. В стране тогда царил хаос на фоне распада СССР. С продвижением карьеры не заладилось, и он снова покатился по наклонной.

От отчаяния, невостребованности и никомуненужности спасал только алкогольный дурман. Я был мало кому интересен. Поэтому много пил. Начал употреблять наркотики. Выглядел соответственно плохо. Мой вес был за 100 килограммов. А люди, обещавшие помочь когда-то — естественно пропали. Трудно было со мной таким. Григорий Лепс

Спустя два года он познакомился с поэтом Анатолием Долженковым и композитором Евгением Кобылянским. Вышел первый его сольный альбом «Храни Вас Бог», в который вошел суперхит «Натали», посвященный его погибшей кузине.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Долгожданный взлет в карьере чуть не прервали проблемы со здоровьем. Лепс попал в больницу с острым приступом панкреатита. Чудом артист выскользнул из объятий смерти и вернулся к полноценной жизни. После этого певец пересмотрел взгляды на жизнь, бросил пить, похудел и погрузился в работу.

В начале 2000-х Лепс окончательно закрепился в российском шоу-бизнесе, выпуская хит за хитом. Его песня «Рюмка водки на столе» вошла в Золотой фонд отечественной эстрады, стала главным караоке-хитом на всем постсоветском пространстве. Лепс — народный артист России, обладатель многих наград, включая «Золотой граммофон». Два брака и четверо детей Лепса Первой женой артиста стала однокурсница Светлана Дубинская. Они поженились после его возвращения из армии. В 1984 году родилась дочь Инга, но брак это не спасло. Лепс часто задерживался в ресторанах, возвращался домой пьяным, пара скандалила.

После отъезда в Москву артист про дочь не вспоминал до ее 16-летия, но потом пригласил ее в столицу и оплатил учебу в Лондоне и США.

Фото: РИА «Новости»

Второй женой певца стала балерина Анна Шаплыкова, которую он встретил в 2000 году. Поженились они спустя два года, первая дочь родилась у них еще до свадьбы. В браке на свет появились сын и еще одна дочь. Пара развелась в декабре 2021 года. Инициатором разрыва стала Анна. Также появились слухи об изменах Лепса. Экс-супруга артиста тоже говорила, что столкнулась с ложью и предательством с его стороны. Поговаривали об интрижках исполнителя с актрисой Яной Кошкиной, певицей Алиной Гроссу и телеведущей Юлией Барановской, но подтверждений этому нет. Молодая невеста Аврора Киба В августе 2023 года артист признался, что счастлив в отношениях с девушкой, которая сильно младше его. Лепс не назвал ее имени, но вскоре выяснилось, что ее зовут Аврора Киба. Прошлым летом музыкант сделал 19-летней девушке предложение. Киба выросла в семье состоятельного бизнесмена. С певцом ее познакомила мать. Лепс ради молодой избранницы отказался от алкоголя, сбросил лишний вес и сделал пересадку волос.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Певец и его новая избранница рассказывали, что мечтают о создании семьи. Лепс признавался, что хотел бы стать отцом еще троих детей в союзе с ней. Столичные друзья пары ожидали, что они сыграют свадьбу этим летом, но ее перенесли из-за финансовых трудностей Лепса. Нетрезвые выходки на концертах В 2016 году в Ростове-на-Дону музыкант оказался в центре скандала, когда пьяным вышел на сцену. Когда он исполнял песню «Я счастливый, как никто», то оступился и потерял равновесие. Охрана не дала ему упасть, подхватив его под руки.

После падения Лепс забыл, в какой руке у него микрофон, и запел в пустую руку. В это время звучала фонограмма. Зрители были разочарованы, а пиар-директор музыканта комментировать эту ситуацию отказалась.

Фото: РИА «Новости»

Зима 2022 года запомнилась еще одной пьяной выходкой Лепса на концерте в Санкт-Петербурге, где он не смог довести выступление до конца. Артист швырнул микрофон об пол и скрылся за кулисами. Позже Лепс поругался с одним из посетителей бара, а потом и подрался с ним. Обиженный гость заведения, которому сломали нос, заявил в полицию на певца. Уголовное дело закрыли, так как Лепс компенсировал пострадавшему моральный и материальный ущерб. Браконьерский скандал с медвежатиной В начале 2022 года в Сети появилась информация, что в ресторане «Лесной», принадлежащем Григорию Лепсу и Эмиру Агаларову, якобы закупали и подавали VIP-гостям медвежатину, добытую незаконным путем в Иркутской области. Артисты отказались от публичных комментариев, а в ресторане заявили, что соблюдают все российские законы.

Успешный бизнес Лепса и коллекция икон Лепс проявил себя не только как певец, но и как успешный бизнесмен.

Фото: РИА «Новости»

Музыкант основал продюсерский центр, владел популярными ресторанами и барами, запустил линии очков и ювелирных изделий. По данным Forbes, его заработки исчисляются миллионами долларов. Артист проживает в роскошном особняке в Подмосковье и владеет уникальной коллекцией икон, занесенной в Книгу рекордов России.