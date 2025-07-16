Сегодня 03:00 Рост цен на продукты объяснили пошлинами США. Настоящая причина кроется в другом Общественник Бражко: рост цен на продукты связан с наценками, а не пошлинами США 0 0 0 Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com Общество

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Россиян напугали сообщением о подорожании продуктов питания к концу 2025 года из-за новых пошлин США, которые разрушат мировые логистические цепочки. У этого заявления есть три большие ошибки, но сам прогноз верный. Цифры на ценниках в продуктовых магазинах продолжат расти, но вовсе не из-за американских пошлин. По каким именно причинам это произойдет и почему торговые войны США тут ни при чем — в материале 360.ru.

Во всем виноваты пошлины?

С прогнозом о повышении цен на продукты в России из-за пошлин США в комментарии «Газете.ru» выступил кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Александр Суетин. Он пояснил, что ожидает роста цен на мясо и морскую рыбу на 10% и на 15% — на молочную продукцию и куриные яйца.

«Влияние торговых пошлин для россиян выразится в увеличении стоимости большинства товаров. Значительная часть этого подорожания будет опосредована и незначительна», — заявил Суетин.

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com

Эксперт добавил, что нарушение поставок европейской и американской продукции заставит импортеров искать новых поставщиков и выстраивать схемы параллельного импорта. При этом он не исключил, что европейские производители переключатся на российский рынок, а покупатели из США обратятся к российским поставщикам.

Что не так с этим прогнозом

О введении торговых пошлин президент США Дональд Трамп объявил практически сразу после инаугурации. Но спустя полгода его нахождения на посту они так и не появились, а угрожающие дедлайны постоянно сдвигались. Начатые Трампом тарифные войны сильнее всего пошатнули мировые рынки после весеннего противостояния США и Китая, когда страны объявили о взаимном введении пошлин в 145 и 125%. Но уже в мае после переговоров американцы снизили тарифы до 30% на китайские товары, а Пекин за продукцию из США — до 10%.

После этого на все угрозы американского лидера на введение новых пошлин мировые рынки не реагировали. Почему после их реального введения начнутся разрывы логистических цепочек для продуктов питания — непонятно.

Фото: РИА «Новости»

Объем торгового оборота между Россией и Вашингтоном настолько мал, что сначала администрация Белого дома даже не включила Россию в список для введения пошлин. Но даже если они появятся, то на ценах на продукты питания это никак не скажется. Еще с 2014 года в России действует торговое эмбарго на продовольствие из США, Евросоюза, Канады, Норвегии и других западных стран.

Под ограничения попали говядина, свинина, мясо птицы, рыба, морепродукты, молочные продукты, сыры, фрукты овощи и другие виды продовольствия. В сентябре 2024 года президент России Владимир Путин продлил срок продовольственного эмбарго до конца 2026 года. Российский рынок для европейских продуктов останется закрытым, даже если США введут свои пошлины.

Насколько Россия обеспечена собственным продовольствием

За более чем 10 лет действующего эмбарго агропромышленный комплекс России не только выстроил механизмы продовольственной безопасности, но и нарастил объемы экспорта своей продукции в другие страны.

В прошлом году Министерство сельского хозяйства привело конкретные данные и отметило, что увеличение объемов производства плодоовощной продукции, как одной из наиболее зависимой от импортных поставок увеличилось за 10 лет в 1,7 раза.

Фото: ООО «Туровский тепличный комплекс» в Серпухове / Медиасток.рф

В частности, урожай 2023 года стал рекордным и достиг 7,5 миллиона тонн, которые включают в себя 1,64 миллиона тонн тепличных овощей и 1,9 миллиона тонн плодов и ягод. «Мы не просто обеспечиваем себя всеми основными продуктами питания в широчайшем ассортименте, но и имеем один из самых конкурентных гибких и технологичных рынков в мире», — процитировал РБК министра сельского хозяйства Оксану Лут.

В ведомстве добавили, что рост до 5,4 миллиона тонн показали рыбопромышленные предприятия, а объем разведения рыбы в сегменте аквакультуры увеличился до 402 тысяч тонн.

Фото: Ферма «Кузьминский» / Медиасток.рф

Высокие результаты показали животноводческие и птицеводческие сферы, которые завершили 2023 год с результатом 16,53 миллиона тонн, из которых 6,06 миллиона тонн пришлись на свиней и 7,04 миллиона тонн — на птицу. Также выросло производство молока до 33,8 миллиона тонн за счет увеличения молочного стада и повышения надоев каждой коровы.

Почему растут цены на продукты

Официальная статистика свидетельствует о том, что Россия приняла огромные шаги для обеспечения собственной безопасности. Но заложенные показатели по базовым продуктам питания с порогом от 80% до 90% требуемого объема занижены. Об этом в беседе с 360.ru заявил координатор гражданского проекта «За честные продукты» Александр Бражко. Он подчеркнул, что даже в случае увеличения этого коэффициента до 500% на рост цен в магазинах это никакого эффекта не произведет.

«Классический пример — подсолнечное масло. Мы обеспечены им на уровне 300% от потребностей внутреннего рынка. Несмотря на это, оно не продается по цене 20–30 рублей за литр. Им торгуют по мировым ценам, потому что взаимосвязь между стоимостью на полке и рынком разорвана», — заявил Бражко.

Фото: Razmik Zackaryan/URA.RU / www.globallookpress.com

По мнению общественника, это связано с недостаточной структурированностью системы розничной торговли, где доминирующую роль занимают федеральные и региональные розничные сети.

Для увеличения конкуренции нужны рынки, нестационарные торговые точки в жилых кварталах, чтобы усложнить крупным игрокам манипулирование с ценами на продукты не только в форматах одного региона, но и всей страны.

Поэтому никакие события в Соединенных Штатах, в ближнем зарубежье, даже в соседнем регионе не способны повлиять на цену на торговой полке, если не будет желания урвать лишний рубль с покупателя. Александр Бражко Координатор гражданского проекта «За честные продукты»

Он добавил, что рецепт борьбы с таким поведением достаточно простой. Из-за высоких цен торговые сети просто теряют покупателей, которые отказываются от тех или иных продуктов.

«Мы все прошли операцию „Лимон“, когда цена вдруг выросла там на 600% и продукт продавался по 600 рублей за килограмм. Потребители проголосовали кошельком, они отказались от покупки и буквально в течение трех месяцев цена вернулась к нормальным комфортным 80–90 рублям», — заявил собеседник 360.ru.

Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Бражко напомнил, что точно такая же ситуация произошла с гречкой, хлебом и подсолнечным маслом. Из последних событий — необъяснимый рост цен на куриные яйца в магазинах. «При этом цена на птицефабриках оставалась прежней. То есть все это были игры с наценкой и сейчас мы видим, как вдруг стоимость снизилась до комфортных 40–60 рублей за один десяток. Это скоропортящийся продукт. Если его не покупают, значит его надо выкинуть. Но задача торговли заработать больше денег, а не уничтожать продукты», — подытожил эксперт.