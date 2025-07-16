Слова Трампа о ЗРК Patriot для ВСУ поставили США и Украину в тупик. Почему никто не понял, о чем он говорил

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина получит 17 комплексов Patriot для защиты своего воздушного пространства. Но в Пентагоне и Киеве не смогли внятно ответить, о чем идет речь — о батареях или пусковых установках. Так сколько в итоге систем ПВО отправят на Украину и представляют ли они угрозу для России, разобрался 360.ru.

Американский лидер во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме заявил, что Киеву в ближайшие дни направят 17 систем Patriot от некой страны, которая сейчас в них не нуждается.

Никаких уточнений не последовало, так что Трамп мог иметь в виду и батареи, и пусковые установки или даже отдельные ракеты. При этом известно, что американские вооружения поставят ВСУ за счет европейских союзников США по НАТО.

В Минобороны США отказались комментировать слова Трампа о передаче Украине 17 комплексов Patriot, перенаправив журналистов за разъяснениями в Белый дом .

В начале июля глава Белого дома в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал отправить 10 противоракет Patriot для ВСУ.

«Но не стройте себе иллюзий — система Patriot, о которой мы сегодня говорим, что она должна отправиться на Украину, потребует месяцы для ее поставки. И потребуются еще дни или недели, пока не будет принято решение», — сказал он.

Министр обороны Германии Борис Писториус тоже высказался относительно заявления американского лидера, предупредив, что поставка ЗРК может занять несколько месяцев .

Кроме того, министр напомнил, что стоимость одной батареи Patriot составляет миллиард долларов. Он отказался уточнить, сколько именно систем поставят Киеву и в какой комплектации.

На Украине тоже оказались в замешательстве от слов Трампа. Как отметил замначальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий, 17 батарей Patriot — это огромное число, но если речь идет о пусковых установках, то это возможно. Он добавил, что Германия согласилась отправить две такие системы, а Нидерланды — одну. Таким образом ВСУ могут получить 18 пусковых установок, а это уже «близко к 17».

Почему Украине не помогут поставки Patriot

Украинские силы ПВО не справляются с задачей по защите воздушного пространства страны. Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов объяснил Ura.ru, смогут ли поставки 17 ЗРК Patriot прикрыть дырявое небо Украины.

По его словам, президент России Владимир Путин ранее уже показал Трампу, что поставки вооружения Украине не смогут остановить продвижение российской армии в зоне спецоперации.