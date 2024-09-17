Американского рэпера P.Diddy отправили под стражу
CNN: рэпера P.Diddy арестовали в Нью-Йорке
Рэпера и продюсера P.Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) отправили под стражу в Нью-Йорке. Об этом CNN сообщил адвокат артиста Марк Агнифило.
Пока неизвестно, по каким пунктам исполнителю предъявили обвинения.
«Мы разочарованы решением прокуратуры, по нашему мнению, несправедливыми обвинениями против Комбса», — заявил Агнифило.
P.Diddy задержали в отеле Park Hyatt на Манхэттене. Рэпер сотрудничал со следствием, добавил адвокат.
С ноября 2024 года Комбс получил 10 исков — в девяти из них его прямо обвинили в насилии. Бывшая девушка артиста, певица Кассандра Вентура заявил об издевательствах со стороны рэпера. Представители исполнителя назвали обвинения возмутительными и оскорбительными.
В 2019 году P.Diddy оказался на пятом месте в списке самых богатых музыкантов десятилетия по версии Forbes. Он заработал 605 миллионов долларов благодаря рекламному контракту с производителем водки Ciroc.
В России ранее возбудили уголовное дело против рэпера Моргенштерна*. Его заподозрили в неисполнении обязанностей иноагента.
*физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.