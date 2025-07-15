«Это не хлеб, а слезы». Кубанские фермеры на грани из-за засухи: как спасать урожай?

Африканская жара не щадит Краснодарский край. В минувшие выходные погода в регионе побила сразу три температурных рекорда. Для местных фермеров подобные экстремальные условия без преувеличения катастрофические. К чему приведет сильнейшая почвенная засуха на Кубани, разбирался 360.ru.

Жара под +40 не думает отступать Обещанный синоптиками аномальный зной накрыл Кубань и не собирается сдавать позиции. В субботу, 12 июля, в Армавире и Приморско-Ахтарске зафиксировали новые температурные рекорды: столбики термометров показали +38,7 и +37,6 градуса соответственно. В воскресенье в Армавире был установил еще один рекорд: +38,1. Этот показатель, как уточнил портал «Погода и климат», на 0,6 градуса выше, чем 16 лет назад. На этой неделе региону обещают облегчение, но скорее незначительное. Ниже +30 температура падать не собирается, а в большинстве районов края будет варьироваться от +31 до +36 градусов. В ночное время ожидается +18…+24. Из плюсов: небольшие осадки, преимущественно в дневные и вечерние часы. Повезет, по прогнозам, главным образом южной и северной частям Кубани. «Фронтальные разделы будут проходить через территорию края, но все равно будет жарко и сухо. Кому повезет, у того будет дождик, и то небольшой и кратковременный. И дальше опять жара», — уточнила заместитель начальника Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова.

Фото: РИА «Новости»

Зачем ввели режим ЧС на Кубани Еще в середине июня в восьми районах Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального масштаба. Об этом на совещании по уборке озимых колосовых культур объявил губернатор региона Вениамин Кондратьев. «Засуха внесла серьезные коррективы в формирование будущего урожая. Примерно 45% озимых в хорошем состоянии, 40% — в удовлетворительном, почти 15% — в плохом. Наиболее сложная ситуация с засухой в северной зоне, где сосредоточена почти половина всего озимого клина Кубани», — уточнил он. Введение режима ЧС в в Каневском, Павловском, Ейском, Щербиновском, Староминском, Кущевском, Крыловском и Ленинградском районах должно было позволить «оказать поддержку пострадавшим хозяйствам, сохранить экономику и коллективы». В региональном Минсельхозе сформировали координационный центр для реагирования по запросам аграриев.

Фото: РИА «Новости»

В минувшее воскресенье, 13 июля, «Российская газета» сообщила, что режим действует уже на территории девяти районов края. Также издание опубликовало несколько комментариев местных фермеров, которые честно признаются: ситуация сейчас действительно патовая. Так, в семейном хозяйстве Шакун из Кущевского района намолачивают не более 20 центнеров с гектара, а раньше собирали на круг до 80. С некоторых полей — лишь порядка 11 центнеров. «Это не хлеб, а слезы. Столько сил и средств было в него вложено, все впустую», — поделился один из фермеров. Его младший брат тут же напомнил, что им еще надо платить зарплату работникам, налоги, гасить кредиты, вносить плату за аренду. Но денег нет, и поступление их не предвидится. «Ситуация просто аховая», — констатировал мужчина.

Фото: РИА «Новости»

Как засуха подкосила урожай По оценке председателя региональной Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Александра Шипулина, в районах, попавших в зону ЧС, урожайность будет в разы ниже прошлогодней.

«Если урожай будет в два раза ниже показателей 2024-го, будет еще лучший вариант. А в большинстве случаев может быть в три и даже в четыре раза ниже. И естественно, те затраты, которые понесли фермеры и сельхозпроизводители на производство этого зерна (речь идет о пшенице прежде всего), не будут оправданы и окуплены», — подчеркнул он в беседе с 360.ru.

И возникает вопрос, а как дальше можно развиваться или хотя бы выжить для того, чтобы посеять новые урожаи. Время быстро бежит, и пройдут буквально считаные дни, как надо будет заботиться о будущем урожае. И вместе с этим надо рассчитаться с пайщиками, ведь земля паевая. Надо людям отдать то, что положено по договору. Трат очень много. Александр Шипулин

С этой проблемой фермеры уже обращались к губернатору, руководству края, в региональный Минсельхоз, потому что без поддержки может получиться так, что сохранить те хозяйства, которые есть сейчас, не выйдет. «Перспективы очень-очень тяжелые, мы сегодня в напряженном очень состоянии», — подчеркнул эксперт. Отдельное внимание Шипулин обратил на то, что среднее и малое фермерское хозяйство было бы правильно поддерживать и как гарант решения демографической проблемы в стране. «Вот на это никто не обращал внимания. И никто не хочет учесть, что именно в сельской семье, именно на хуторах может рождаться большая, дружная, трудолюбивая семья. А как в человейниках растить много детей, приученных к труду? Вот это вопрос», — добавил он.

Фото: РИА «Новости»

Прогноз кубанского Минсельхоза По словам министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани Федора Дереки, в формирование урожая 2025 года погодные условия, безусловно, внесли серьезные коррективы. Особенно это коснулось северной зоны региона, где почвенная засуха под озимыми культурами достигла опасного агрометеорологического явления. «Ущерб от снижения урожайности будет установлен по окончании уборочной компании. На агрострахование мы в этом году направили 410 миллионов рублей. По оперативным данным, уже сейчас видно, что <…> разница в урожайности существенная — от 22 до 75 центнеров с гектара», — констатировал глава ведомства. Также Дерека отметил, что другой насущной проблемой сейчас стал рост стоимости сложных фосфорных удобрений — они требуются для закладки нового урожая. «Мы обратились в федеральный Минсельхоз с просьбой разобраться в этой ситуации», — добавил он. 360.ru также направил запрос в Министерство сельского хозяйства России, но на момент публикации материала получить оперативный комментарий не удалось.