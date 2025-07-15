Сегодня 19:44 Мальчик стал быстрее взрослым. Чем опасны подсластители и при чем тут половое созревание Диетолог Белоусова: любые подсластители нельзя применять бесконтрольно 0 0 0 Фото: Richard B. Levine via www.imago- / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Ученые пришли к выводу, что подсластители — сукралоза и глицирризин — могут привести к снижению возраста полового созревания у детей. Действительно ли заместители сахара так опасны и какие из них все-таки можно употреблять в пищу без последствий для здоровья, разбирался 360.ru.

Чем опасно раннее половое созревание По словам врача-эндокринолога, научного сотрудника Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского Натальи Балашовой, раннее половое созревание подразумевает, что механизмы взросления запускаются раньше, чем это должно быть в норме. Значительно повышается уровень половых гормонов, начинают формироваться все половые признаки. «Это опережение природного хода событий», — отметила медик. Преждевременное созревание может обернуться целым рядом проблем. В отдельных случаях повышается риск развития связанных с репродуктивной системой заболеваний, увеличивается вероятность низкорослости, возникают и психологические трудности. «Например, мальчик быстрее стал взрослым, но в росте не вытянулся. Репродуктивная система работает, как у взрослого, но рост, допустим, метр пятьдесят. Будет ли он комфортно чувствовать себя среди сверстников?» — задалась вопросом эндокринолог.

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Влияние сукралозы на преждевременное созревание: правда или нет По словам собеседницы 360.ru, убедительных данных о влиянии употребления сукралозы на половое созревание пока нет. Однако с уверенностью утверждать обратное тоже нельзя. Этот искусственный подсластитель, который в 600 раз слаще сахара, в целом является довольно спорным. Он влияет на микрофлору, работу кишечника, может повышать аппетит. Не исключено, что в итоге его воздействие может привести и к более тяжким последствиям. «Новость, всколыхнувшая общественность, требует подтверждения. Ждем научных данных. Дипломатически такое можно предположить», — сказала Балашова. Врач добавила, что в последнее время средний возраст полового созревания в целом стал сдвигаться. Если обычно эти процессы стартовали примерно в 12-13 лет, то сейчас граница сместилась до 11-12 лет.

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Какие подсластители безопасны для здоровья По словам врача-диетолога, члена Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анны Белоусовой, на рынке представлено большое количество сахарозаменителей, однако не все из них одинаково полезны. Например, сорбит и ксилит способны вызвать диарею, аспартам негативно влияет на печень и почки, а цикломаты не рекомендуются беременным женщинам.

Любые подсластители нельзя применять бесконтрольно, думая, что это всего лишь заменитель сахара. В основном они пришли к нам из диабетической эндокринологии и не являются абсолютно безопасными. Анна Белоусова врач-диетолог

К достаточно безвредным подсластителям Белоусова отнесла только фруктозу и стевию. По словам специалиста, фруктоза усваивается медленно, вызывает меньше инсулинового ответа и в этом отношении даже лучше обычного сахара, хотя ничуть не отличается от него по калорийности. За стевией серьезных побочных эффектов также замечено не было. Однако важно изучать состав продукта: иногда продается чистая стевия, а порой к ней добавляют другие вещества, которые могут оказать нежелательный эффект на организм.

Фото: РИА «Новости»

Что полезнее: сахар или сахарозаменитель Диетолог отметила, что при необходимости контролировать количество сладкого у ребенка, допустим из-за лишнего веса или нарушений сахарного обмена, продукты со стевией будут одним из подходящих вариантов. Но все хорошо в меру, и не менее значимым здесь будет подход с точки зрения психологии. «Важно, чтобы родители не делали из сладкого приз: мол, будешь хорошо себя вести — получишь конфету или мороженое. Это заканчивается тем, что, как только у ребенка оказываются деньги, он бежит покупать себе сладости. Формируется психоэмоциональная связка, что сладкое — награда. В итоге это путь в кабинет диетолога», — пояснила собеседница 360.ru. Наиболее здоровыми сладостями Белоусова назвала ягоды, мед, небольшое количество варенья, курагу и другие сухофрукты. Даже чай лучше не подслащивать, а угоститься под него сезонной клубникой или яблоком. «В теплом растворе сахар всасывается со свистом, а это серьезное испытание для поджелудочной железы. И чем слаще чай, тем хуже. Но если уж надо его подсластить, то лучше остановиться на стевии, которая не меняет структуру при нагревании», — заключила Белоусова.