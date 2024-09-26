P.Diddy в изоляторе объявил голодовку

Арестованный по подозрению в торговле людьми и сексуальном насилии рэпер P.Diddy (Шон Комбс) отказался от тюремной еды. Он опасается, что подельники попытаются его отравить, сообщил News Nation правозащитник и бывший заключенный Ларри Левин.

По словам мужчины, артист сильно напуган и страдает паранойей. Левин сообщил, что P.Diddy отказался от тюремной еды из опасений, что его отравят.

«Представьте, если бы кто-то заплатил кому-то внутри, чтобы тот отравил его еду, вызвал у него сердечный приступ и он умер, и никто бы ничего об этом не подумал. Так что это может быть одной из причин, по которой он не ест», — сказал он.

Левин допустил также, что рэпер мог объявить голодовку или отказаться от тюремного пайка из-за его качества. Правозащитник сообщил, что в Бруклинском центре заключения Metropolitan Detention Center кормят холодной пресной высокоуглеводной едой с плесенью.

Одного из самых богатых рэперов арестовали в Нью-Йорке в середине сентября. Несколько девушек обвинили P.Diddy в систематическом насилии. Кроме того, следователи заподозрили его в торговле людьми и насильственных действиях сексуального характера.