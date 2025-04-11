11 апреля 2025 23:49 Толпа бесновалась и билась в истерике. Похороны Паши Техника — зеркало его жизни 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

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Рэпер Паша Техник

Умер Паша Техник

В Москве 11 апреля простились с Пашей Техником. Толпа рыдала и билась в истерике: фанатов собралось столько, что сначала образовалась огромная очередь, а потом началась давка. Чтобы успокоить людей, пришлось привлекать ОМОН — не обошлось и без задержаний. Как хоронили короля андеграундного рэпа — в материале 360.ru.

Где и как проходила церемония прощания с Пашей Техником У церкви Петра и Павла в Лефортове поклонники рэпера стали собираться загодя. Движение регулировала полиция — просила уйти с проезжей части и спуститься с возвышенностей. Выставленные для освобождения проезжей части пластиковые ограждения оказались бесполезны: толпа попросту не уместилась на пешеходной зоне, люди стали падать на дорогу.

Очередь в храм тоже образовалась огромная: фанаты лезли на деревья, забор, устраивались на крышах соседних зданий — только бы чувствовать себя сопричастными к церемонии. У одной из поклонниц началась истерика прямо в церкви, ее вывели за территорию. Близлежащие магазины предусмотрительно закрыли. Но собравшиеся умудрились расписать рядом с церковью стены, замусорить все вокруг и не стеснялись использовать кусты в качестве туалета.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

По версии Telegram-канала Shot, большинство пришедших на траурное мероприятие было под веществами. В качестве доказательств этой теории поклонники музыканта делились кадрами необычных находок. Возможно, отчасти поэтому толпа из нескольких тысяч человек в какой-то момент стала практически неуправляемой. И хотя родственники музыканта просили людей успокоиться и вести себя тише, к церкви в итоге приехал ОМОН. С ним успел поссориться рэпер Птаха (Давид Нуриев), которого не хотели пускать в храм. В итоге музыканту все-таки разрешили зайти внутрь. «Это была вина не Паши, это была вина общества», — так он прокомментировал смерть Техника. Птаха заявил, что его друг никого не интересовал, когда был трезв.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Не обошлось и без задержаний: сначала скрутили неизвестного, который запустил над собравшимися дрон. Оказалось, это был друг рэпера и основатель проекта «Выжившие» Максим Урядов.

В силовых структурах позже заявили минимум о пяти задержанных. За хулиганство 12 суток административного ареста назначили девушке, которая была пьяна, кидалась на полицейских и оскорбляла их.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Где похоронили Пашу Техника После отпевания гроб с музыкантом повезли в Балашиху — на Николо-Архангельское кладбище. Из церкви его сопровождали родители Техника, друзья, бывшая жена Ева Карицкая и нынешняя возлюбленная Кристина, директор Марк Яровный, Лука Сафронов-Затравкин, рэпер Metox и другие. Туда же направились и фанаты. На кладбище их было много меньше, чем у храма — порядка 500 человек, хотя некоторые приехали на погост заранее. Печальные лица мелькали изредка — люди улыбались, делали селфи, выпивали. Кто-то в попытке занять место поближе топтал чужие могилы.

Рэпера, по настоянию Карицкой, хоронили в любимых брендах и белой кепке. Гроб для музыканта выбрали тоже белый, из ясеня. Его стоимость, по данным News.ru, составила около 250 тысяч рублей. Место на кладбище оплатил друг Техника — Лука Сафронов-Затравкин. За помощь его поблагодарила мать исполнителя. «Мы очень благодарны за организацию похорон. <…> На сердце как будто благодать, хотя я не могу даже понять», — сказала она. На похоронах женщина рыдала навзрыд. Когда гроб с телом Паши Техника опустили в могилу, Затравкин попросил «дать шума». Под аплодисменты поклонников похороны завершились.

Последние дни и смерть Паши Техника О госпитализации Павла Ивлева (настоящее имя рэпера — прим. ред.) стало известно в конце марта. Он оказался в одной из больниц Таиланда, куда полетел с новой девушкой Кристиной. Сначала прогнозы были довольно оптимистичными: Марк Яровный уверял, что угрозы жизни рэперу нет, хотя медики и решили ввести его в искусственную кому. Состояние музыканта ухудшалось стремительно: у него развилась полиорганная недостаточность, острый респираторный дистресс-синдром, начался сепсис. Техника подключили к аппарату ЭКМО. Менеджер Паши говорил, что его готовы вывезти в Россию, если тайские медики дадут добро. Но 4 апреля Техник умер. Официальной причиной смерти назвали легочную инфекцию, хотя в больницу рэпер попал после отравления неизвестными веществами. За день до реанимации он дал последнее интервью, в котором признался, что всегда играл со смертью и боится ее, когда трезв.