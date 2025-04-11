Участницу церемонии прощания с Пашей Техником арестовали за хулиганство

Суд в Москве арестовал на 12 суток участницу церемонии прощания с Пашей Техником

Лефортовский районный суд назначил административный арест Евгении Истоминой по делу о мелком хулиганстве при проведении траурной церемонии прощания с музыкантом Павлом Ивлевым, более известным как Паша Техник. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Суд признал подсудимую виновной в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного ареста на срок 12 суток.

В протоколе указали, что Истомина была пьяна и отказывалась проследовать в ОМВД, оскорбляла сотрудников полиции нецензурной бранью, требовала, чтобы ее не задерживали, кидалась на них, не реагировала на законное требование полицейских о прекращении хулиганских действий и пыталась убежать.

В пятницу Пашу Техника похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе.