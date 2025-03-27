«В доме, где все произошло, есть камера». Кто виноват в коме рэпера Паши Техника?

Рэпер Павел Ивлеев, знакомый публике под псевдонимом Паша Техник, снова оказался в больнице. Врачи одной из клиник Таиланда ввели его в искусственную кому, чтобы стабилизировать состояние. С кем артист полетел отдыхать и что с ним произошло, разбирался 360.ru.

Что случилось с Пашей Техником в Таиланде

По словам менеджера звезды Марка, неизвестно, была ли это передозировка или отравление другого характера. Представитель музыкант рассказал 360.ru, что в больнице Техник на короткий срок пришел в сознание, однако его состояние вызывало опасения у медиков, и они приняли решение об искусственной коме.

«Сейчас он под аппаратом ИВЛ. Однако угрозы жизни нет», — сказал Марк.

Менеджер заявил, что команда знаменитости обязательно разберется в том, что произошло с рэпером, но для начала стоит дождаться его восстановления. Впрочем, определенные догадки о случившемся у окружения Техника есть.

«Кто-то мог дать ему что-то запрещенное, хотя делать этого было нельзя. Паша лечится в рехабах», — заявил Марк.

На отдых в Таиланд артист полетел с новой возлюбленной, однако подозревать девушку не в чем, поскольку она ничего не употребляет, рассказал менеджер в беседе с Super.ru. Он допустил, что к знаменитости приезжал кто-то, пока девушка спала.

«Этого мы не знаем, потому что все открещиваются. Никто не хочет брать на себя ответственность. Но в доме, где все произошло, есть камера. Мы все выясним, все увидим, если нам позволят это сделать», — подчеркнул Марк.