«В доме, где все произошло, есть камера». Кто виноват в коме рэпера Паши Техника?
Рэпер Павел Ивлеев, знакомый публике под псевдонимом Паша Техник, снова оказался в больнице. Врачи одной из клиник Таиланда ввели его в искусственную кому, чтобы стабилизировать состояние. С кем артист полетел отдыхать и что с ним произошло, разбирался 360.ru.
Что случилось с Пашей Техником в Таиланде
По словам менеджера звезды Марка, неизвестно, была ли это передозировка или отравление другого характера. Представитель музыкант рассказал 360.ru, что в больнице Техник на короткий срок пришел в сознание, однако его состояние вызывало опасения у медиков, и они приняли решение об искусственной коме.
«Сейчас он под аппаратом ИВЛ. Однако угрозы жизни нет», — сказал Марк.
Менеджер заявил, что команда знаменитости обязательно разберется в том, что произошло с рэпером, но для начала стоит дождаться его восстановления. Впрочем, определенные догадки о случившемся у окружения Техника есть.
«Кто-то мог дать ему что-то запрещенное, хотя делать этого было нельзя. Паша лечится в рехабах», — заявил Марк.
На отдых в Таиланд артист полетел с новой возлюбленной, однако подозревать девушку не в чем, поскольку она ничего не употребляет, рассказал менеджер в беседе с Super.ru. Он допустил, что к знаменитости приезжал кто-то, пока девушка спала.
«Этого мы не знаем, потому что все открещиваются. Никто не хочет брать на себя ответственность. Но в доме, где все произошло, есть камера. Мы все выясним, все увидим, если нам позволят это сделать», — подчеркнул Марк.
Кома Паши Техника из-за передозировки в 2022 году
Эта кома стала не первой в жизни Паши Техника. Врачам уже приходилось стабилизировать состояние рэпера таким способом в 2022 году, когда он угодил в реанимацию Боткинской больницы с передозировкой.
Звезду увезли из его квартиры в доме по улице Матроса Железняка в Москве. Тогда жена музыканта Ева Карицкая обвинила в случившемся гостей вечеринки, где накануне был ее супруг. Она обещала засудить друзей артиста, с которыми он, предположительно, принимал бутират, кодеин и ксанакс.
Дважды музыкант попадал на лечение в рехабы, однако стабильных результатов это не принесло. В конце октября 2022 года супруга ушла от Техника. И лишь недавно, в феврале 2025-го, впервые рассказала о том, что ей пришлось пережить. По словам женщины, Паша многократно ее избивал и нападал даже в присутствии их шестилетнего сына.
Распыленный перцовый баллончик, рукоприкладство, ребенок в слезах. Я долго терпела и не вызывала полицию, потому что жалко.
Ева Карицкая
бывшая жена Паши Техника
Кто такой Паша Техник
Павел Ивлеев (настоящее имя рэпера — прим. ред.) родился и вырос в Москве. В школьные годы увлекся русским рэпом, а в 2001 году собрал свой первый коллектив Kunteynir. В 2004-м группа выпустила альбом «Эдвард руки ножницы бумага», который привлек к себе внимание первых поклонников.
Однако в 2008-м деятельность Kunteynir прервалась из-за ареста Техника. За хранение и распространение наркотиков его отправили в тюрьму на пять лет. Выйдя на свободу в 2013-м, он снова занялся творчеством, но образ жизни не поменял.
В декабре 2019-го артиста лишили водительских прав за пьяное ДТП. Летом 2020-го снова поймали в нетрезвом виде за рулем в Балашихе, после чего суд приговорил звезду к 11 месяцам заключения.
Еще один арест состоялся в июле 2023 года. Музыканта отправили за решетку на 13 суток за демонстрацию нацистской символики — на руке у него есть татуировка Карлсона с пропеллером в виде свастики.
Несмотря на регулярные проблемы с законом, Техник продолжает записывать треки и гастролировать. Состоится ли новый тур по России, который должен был начаться вскоре после возвращения Паши из Таиланда, пока не известно.