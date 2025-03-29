29 марта 2025 18:55 Терминальное состояние. Выйдет ли Паша Техник из комы Врач-нарколог Шуров: у Паши Техника отказали почки, печень и легкие 0 0 0 Фото: Московские суды общей юрисдикции / Telegram Эксклюзив

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В ночь на 29 марта состояние введенного в искусственную кому в Таиланде рэпера Паши Техника значительно ухудшилось. Медики, которые пытаются спасти артиста, спрогнозировали высокий риск летального исхода. Есть ли у него шанс выжить — в материале 360.ru.

Представители рэпера разместили в Telegram-канале результаты его анализов, из которых следует, что у Техника развилась полиорганная недостаточность, а также острый респираторный дистресс-синдром и сепсис. Врачи призвали близких пациента осознать серьезность положения. «Просим как можно скорее посетить больницу, чтобы обсудить дальнейшие медицинские решения», — указали в обращении клиники. Судя по документам, Паша Техник поступил в медицинское учреждение с измененным сознанием и нарушением дыхания. Это косвенно может свидетельствовать о передозировке запрещенных препаратов.

Фото: Паша Техник / Telegram

О чем говорят анализы Паши Техника По словам врача-нарколога Василия Шурова, основания опасаться за жизнь Техника есть. При этом в беседе с 360.ru специалист возмутился сбором средств на лечение рэпера. «Получается, все должны скинуться, чтобы он дальше вел аморальный образ жизни. Собирают какие-то немыслимые суммы. В Таиланде реанимационный день действительно стоит безумных денег. Это Россия — богатая страна, лечить наркомана до победного. А в Таиланде это очень дорого», — отметил Шуров.

Фото: Паша Техник

Музыканта подключили к аппарату ЭКМО, что говорит о том, что его легкие не работают, сказал нарколог. Врач оценил шансы Паши на выживание.

«Ему ставят сепсис и полиорганную недостаточность. То есть почки и печень перестали работать. Анализы очень плохие. В реанимации это терминальное состояние, при котором смертность 80%: четверо умирают, пятый выживает», — пояснил медик. Шуров напомнил, что артист не впервые попадает в реанимацию и рискует жизнью и здоровьем. По словам врача, рэпера стоит считать антипримером. «У нас медицина посильнее, в прошлом году его вытянули. Посмотрим, как справится тайская. Мы все желаем ему здоровья, но он антигерой. Жаль, что у некоторых, глядя на него, создается впечатление, что можно так куролесить годами и ничего страшного. Но это не так. А самое страшное: если Техник выживет, выводов он, скорее всего, не сделает», — заключил нарколог.