Стала известна официальная причина смерти Паши Техники

Врачи в Таиланде назвали легочную инфекцию официальной причиной смерти российского рэпера Паши Техника. Об этом в Telegram-канале сообщил его менеджер Марк Яровный.

«Наконец-то удалось забрать документы. В свидетельстве о смерти стоит заключение тайских врачей: легочная инфекция», — написал он.

Яровный также отмечал, что вечером 8 апреля тело Техника отправят в Москву. После прибытия тела Техника в столицу его представители объявят дату и места прощания с музыкантом. Церемония состоится в открытом формате, каждый желающий проститься со знаменитостью сможет прийти на нее.

Паша Техник скончался в больнице на острове Пхукет, куда попал после отравления запрещенными веществами. Врачи до последнего боролись за жизнь рэпера и ввели его в состояние искусственной комы, чтобы стабилизировать состояние, но все усилия оказались тщетными.