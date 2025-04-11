Сотни фанатов и километровая очередь. В Москве простились с Пашей Техником

Прощание с рэпером Пашей Техником началось в храме Петра и Павла в Москве

Сотни фанатов пришли проводить Пашу Техника в последний путь. Собравшиеся у храма Петра и Павла скандировали имя рэпера, сообщил корреспондент 360.ru.

Над поклонниками артиста неизвестный запустил дрон. Оператора беспилотника сразу задержали полицейские.

Помимо фанатов, на церемонии собрались родственники музыканта, коллеги и близкие друзья. В храм приехала бывшая супруга Техника Ева Карицкая, которая летала к нему в больницу в Таиланд и до последнего пыталась спасти жизнь экс-возлюбленного.

Траурную церемонию посетил и сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин, который состоял с покойным рэпером в приятельских отношениях.

«Мы много говорили с ним про музыку, про создание музыки, про разные биты. Он не успел раскрыться как музыкант, но хотел раскрывать музыку для аудитории», — сказал он.

Сын Сафронова также прокомментировал скандал с Ксенией Собчак, которую ранее обвинил в обмане. Он заявлял, что телеведущая якобы обещала помочь с организацией похорон, а потом пропала со связи.

«Тогда я сказал, что это было вранье. Был грубоват. Наверное, это не совсем вранье. Она опытный человек и журналист. Если что-то пообещала, она это гарантированно выполнит. А она пообещала постараться помочь. Но, видимо, не смогла», — отметил Затравкин.

360.ru вел прямую трансляцию с церемонии прощания.

Паша Техник скончался в ночь на 5 апреля в больнице на острове Пхукет, куда попал после отравления неизвестным веществом. Артист страдал от зависимости от запрещенных препаратов.