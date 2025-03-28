За день до реанимации Паша Техник признался, что боится умереть

Введенный в искусственную кому Паша Техник рассуждал о смерти и собственных похоронах за день до того, как попасть в реанимацию в Таиланде. Рэпер признался, что боится умереть, в интервью блогеру Гульнаре Нижинской.

«Я всегда играл со смертью. Боюсь ее, конечно. Когда я трезвый, боюсь очень сильно», — сказал артист.

Нижинская поинтересовалась у музыканта, считает ли он необходимым ввести так называемый налог на смерть, чтобы родственникам покойного не приходилось после его кончины искать деньги на похороны. Техник назвал эту идею бредом.

«Когда я умру, не надо меня закапывать за деньги и гроб не надо. Умер, и все — труп сгниет. Я хочу именно так», — заявил рэпер.

Он добавил, что завещание не составлял и не считает нужным это делать, потому что не хочет никому ничего оставлять.

По словам Гульнары Нижинской, все последнее время Техник принимал специальные препараты, однако его состояние все равно оставляло желать лучшего.

«Я видела его в двух состояниях: вообще плохо и ничего. Когда ему было ничего, то ему давали лекарства, которые он очень ждал. Вот этот человек, который за ним следил из рехаба, он сказал, чтобы он мог быть более менее — он на транквилизаторах. Но это его лучшее состояние», — отметила блогер.

Ранее менеджер артиста Марк заявил, что выяснит, что случилось с Техником в Таиланде. В доме, где находился музыкант, установлены камеры.