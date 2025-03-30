Менеджер Паши Техника сообщил о готовности вывезти рэпера в Россию

Российские врачи готовы вылететь в Таиланд и сопроводить рэпера Пашу Техника при возвращении в страну, если будет одобрение тайских медиков. Об этом в Telegram-канале сообщил менеджер музыканта Марк Яровный.

«У нас в России есть доктора, которые предлагают свои услуги и готовы сопроводить Пашу, если тайские врачи позволят это сделать. Транспортировка невозможна, в понедельник будет информация. Наши готовы выехать», — сказал он.

Яровный добавил, что сочувствующие Технику уже перечислили «неплохую сумму».

«Все средства пойдут строго в пользу Паши, мы зарабатываем по-другому. Всем спасибо. Мы 31 марта возвращаемся в Москву и проведем стрим, все вырученные деньги пойдут на лечение Паши. Разыграем его легендарную маску обезьяны», — добавил менеджер.

Состояние Техника значительно ухудшилось в ночь на 29 марта, музыкант находится на вентиляции легких. За день до попадания в реанимацию рэпер в социальной сети рассуждал о собственных похоронах и смерти.