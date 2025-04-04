Умер Паша Техник

Российский музыкант Паша Техник (Павел Ивлев) умер. Об этом сообщили друзья артиста в социальных сетях, информацию подтвердила и его бывшая жена в своем официальном Telegram-канале .

Состояние Ивлева резко ухудшилось днем в пятницу, 4 апреля. Врачи спасти его не смогли. В итоге музыканта отключили от аппарата ЭКМО, медики констатировали его смерть.

«Царствие небесное. Запомню тебя таким счастливым. Люблю», — написала в социальных сетях бывшая жена Ивлева Ева Карицкая.

Артист больше недели провел в тайской больнице. Он принял препараты, которые передал ему незнакомый поклонник. В госпитале Паша Техник пережил клиническую смерть.

Друзья музыканта хотели перевезти его в больницу в Бангкоке. Источник 360.ru уже на тот момент оценивал шансы Техника на выживание как минимальные.