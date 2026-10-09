Жена Лабафа подала на развод и потребовала единоличной опеки над дочерью
Британская актриса и продюсер Миа Гот (полное имя — Миа Джипси Мелло да Сильва Гот) подала на развод со скандальной голливудской звездой Шайей Лабафом. Об этом сообщил телеканал ABC.
Звезда мистического триллера «Суспирия» подала на развод почти через 10 лет брака. Документы поступили в Высший суд округа Лос-Анджелес. При этом актеры начали жить раздельно с июля 2025 года.
Гот и Лабаф познакомились во время съемок фильма «Нимфоманка: Часть II» в 2012 году. Поженились через четыре года. В союзе актеров не все было гладко. В 2018 году они расстались и объявили о разводе, но до дела не дошло. Спустя два года они снова воссоединились, а в 2022 году у пары родилась дочь.
Теперь Гот ходатайствует о получении единоличной юридической и физической опеки над четырехлетней дочерью, а Лабаф — о праве на посещение. Причина развода не оказалась оригинальной — стандартная формулировка про «непримиримые разногласия».
В начале года Лабафа арестовали после драки в баре Нового Орлеана.