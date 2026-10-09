Жена Лабафа подала на развод и потребовала единоличной опеки над дочерью

Британская актриса и продюсер Миа Гот (полное имя — Миа Джипси Мелло да Сильва Гот) подала на развод со скандальной голливудской звездой Шайей Лабафом. Об этом сообщил телеканал ABC .

Звезда мистического триллера «Суспирия» подала на развод почти через 10 лет брака. Документы поступили в Высший суд округа Лос-Анджелес. При этом актеры начали жить раздельно с июля 2025 года.

Гот и Лабаф познакомились во время съемок фильма «Нимфоманка: Часть II» в 2012 году. Поженились через четыре года. В союзе актеров не все было гладко. В 2018 году они расстались и объявили о разводе, но до дела не дошло. Спустя два года они снова воссоединились, а в 2022 году у пары родилась дочь.

Теперь Гот ходатайствует о получении единоличной юридической и физической опеки над четырехлетней дочерью, а Лабаф — о праве на посещение. Причина развода не оказалась оригинальной — стандартная формулировка про «непримиримые разногласия».

В начале года Лабафа арестовали после драки в баре Нового Орлеана.