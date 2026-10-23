Блокадник призвал Крида раскрыть глаза и стать человеком

Житель блокадного Ленинграда Валерий Нейман осудил рэпера Егора Крида (Егора Булаткина) за использование провокационного лонгслива с постером «Иди и смотри» в своем клипе на песню «Милый ублюдок». Он посоветовал артисту проехаться по белорусским деревням, где фашисты заживо сжигали людей, сообщили «Известия» .

«Егор, для того, чтобы у тебя немножко раскрылись глаза, надо приехать сюда, в Белоруссию. Походить <…> по старым-старым деревням, по кладбищам, обратить внимание, какие даты смерти и что творили немцы», — сказал он.

Нейман отметил, что может тогда у артиста изменится мировоззрение и он станет человеком. Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны фашисты обливали бензином и выжигали целые белорусские деревни вместе с жителями.

Драма Элема Климова «Иди и смотри» повествует о трагических событиях в Белоруссии в 1943 году. В одном из эпизодов картины показано глазами подростка Флеры, как каратели сжигают амбар с мирными жителями. Фильм демонстрирует чудовищную и бессмысленную жестокость войны, показывает, как она калечит человека.

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала использование Кридом постера «Иди и смотри» на лонгсливе глумлением над памятью погибших в годы войны.