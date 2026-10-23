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    Блокадник призвал Крида раскрыть глаза и стать человеком

    Блокадник Нейман: Криду нужно приехать в Белоруссию, где зверствовали фашисты

    Фото: РИА «Новости»

    Житель блокадного Ленинграда Валерий Нейман осудил рэпера Егора Крида (Егора Булаткина) за использование провокационного лонгслива с постером «Иди и смотри» в своем клипе на песню «Милый ублюдок». Он посоветовал артисту проехаться по белорусским деревням, где фашисты заживо сжигали людей, сообщили «Известия».

    «Егор, для того, чтобы у тебя немножко раскрылись глаза, надо приехать сюда, в Белоруссию. Походить <…> по старым-старым деревням, по кладбищам, обратить внимание, какие даты смерти и что творили немцы», — сказал он.

    Нейман отметил, что может тогда у артиста изменится мировоззрение и он станет человеком. Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны фашисты обливали бензином и выжигали целые белорусские деревни вместе с жителями.

    Драма Элема Климова «Иди и смотри» повествует о трагических событиях в Белоруссии в 1943 году. В одном из эпизодов картины показано глазами подростка Флеры, как каратели сжигают амбар с мирными жителями. Фильм демонстрирует чудовищную и бессмысленную жестокость войны, показывает, как она калечит человека.

    Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала использование Кридом постера «Иди и смотри» на лонгсливе глумлением над памятью погибших в годы войны.

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