Пришел на юбилей, но держал дистанцию. Как Бондарчук подогрел слухи о романе с Исаковой
На днях актриса Виктория Исакова с шиком отметила 50-летний юбилей. Торжество прошло в Москве в Театре имени Пушкина, однако главной интригой вечера стал не спектакль и даже не посвященный имениннице капустник, а мужчина, который пришел поздравить знаменитость. Среди гостей заметили режиссера Федора Бондарчука. Его появление запустило очередную волну слухов о том, что на самом деле связывает двух звезд.
Праздник для своих после спектакля
Празднование юбилея Исаковой состоялось в Московском драматическом театре имени Пушкина на Тверском бульваре. Оно началось со специального показа постановки «Повод остаться», где Виктория играет одну из ролей.
Когда основная публика разошлась, поздравлять заслуженную артистку России с днем рождения стали друзья и коллеги по цеху. По информации KP.RU, они подготовили капустник под названием «Богиня», посвященный виновнице торжества.
Рядом со знаменитостью весь вечер была ее 10-летняя дочь Варвара, которую Исакова родила в браке с режиссером Юрием Морозом.
Что делал Бондарчук на юбилее Исаковой
Федор Бондарчук тоже пришел, хотя к Театру имени Пушкина отношения не имеет. По словам очевидцев, 59-летний режиссер с удовольствием фотографировался со всеми гостями, однако от самой Виктории держался чуть поодаль.
Именно эта дистанция стала поводом для новых вопросов: пара сознательно избегает публичности или слухи о романе не имеют ничего общего с действительностью?
«Ходят в гости вдвоем»
О возможных романтических отношениях Исаковой и Бондарчука впервые заговорили несколько месяцев назад, вскоре после того, как режиссер официально развелся с Паулиной Андреевой. Вскоре на эту тему высказалась одна из светских обозревательниц, отметив, что «они в гости вдвоем ходят, там вполне себе отношения».
Любовь помогла пережить потерю?
Для Виктории прошлый год был тяжелым: она похоронила мужа, с которым прожила почти 25 лет. Юрий Мороз скончался 14 июля 2025-го после продолжительной борьбы с онкологическим недугом. Ему было 68.
На этом фоне появление Бондарчука на юбилее актрисы сложно назвать простой случайностью. Официально ни сам режиссер, ни Исакова до сих пор не прокомментировали происходящее. Однако поклонники артистки в соцсетях желают ей женского счастья и впустить в свое сердце новую любовь, несмотря на потери прошлого.