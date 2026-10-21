Пришел на юбилей, но держал дистанцию. Как Бондарчук подогрел слухи о романе с Исаковой

На днях актриса Виктория Исакова с шиком отметила 50-летний юбилей. Торжество прошло в Москве в Театре имени Пушкина, однако главной интригой вечера стал не спектакль и даже не посвященный имениннице капустник, а мужчина, который пришел поздравить знаменитость. Среди гостей заметили режиссера Федора Бондарчука. Его появление запустило очередную волну слухов о том, что на самом деле связывает двух звезд.

Праздник для своих после спектакля

Празднование юбилея Исаковой состоялось в Московском драматическом театре имени Пушкина на Тверском бульваре. Оно началось со специального показа постановки «Повод остаться», где Виктория играет одну из ролей.

Когда основная публика разошлась, поздравлять заслуженную артистку России с днем рождения стали друзья и коллеги по цеху. По информации KP.RU, они подготовили капустник под названием «Богиня», посвященный виновнице торжества.

Рядом со знаменитостью весь вечер была ее 10-летняя дочь Варвара, которую Исакова родила в браке с режиссером Юрием Морозом.

Что делал Бондарчук на юбилее Исаковой

Федор Бондарчук тоже пришел, хотя к Театру имени Пушкина отношения не имеет. По словам очевидцев, 59-летний режиссер с удовольствием фотографировался со всеми гостями, однако от самой Виктории держался чуть поодаль.