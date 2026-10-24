Генпрокуратура Белоруссии призвала проверить клип Крида на реабилитацию нацизма

Скандал вокруг российского исполнителя Егора Крида (Егора Булаткина), появившегося в клипе на песню «Милый ублюдок» в лонгсливе со стилизованным изображением главного героя драмы «Иди и смотри», получил продолжение, но уже в правовом поле. Генпрокуратура Белоруссии предложила Следственному комитету провести проверку на наличие признаков реабилитации нацизма, сообщила пресс-служба надзорного ведомства республики.

В белорусской генпрокуратуре отметили, что в ходе мониторинга интернет-ресурсов обнаружили информацию, требующую проверки в рамках уголовно-процессуального законодательства. В Сети размещен клип Крида, где тот появился в провокационном лонгсливе. Дизайнеры при разработке изображения использовали афишу фильма и дорисовали ее главному герою — подростку Флере — татуировку и пирсинг, а также надпись «Маркировка дистанции».

«Демонстрация клипа вызвала широкий общественный резонанс и получила негативную оценку в различных социальных сетях и мессенджерах», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Генпрокуратура обратилась к СК, предложив провести проверку на совершение ряда преступлений, включая на наличие признаков разжигания социальной вражды или розни, реабилитации нацизма и отрицания геноцида белорусского народа.

Ранее житель блокадного Ленинграда Валерий Нейман посоветовал Криду посетить старые белорусские деревни и пройтись по кладбищам, чтобы посмотреть даты смерти и осознать, что творили фашисты в годы Великой Отечественной войны с мирными жителями.