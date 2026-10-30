30 октября 2026 06:00 Ее судьбу предсказала гадалка: один срок и пять мужей Валентины Малявиной Фото: РИА «Новости» Знаменитости

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Судьба Валентины Малявиной похожа на кинодраму: в жизни дочери генерала было все — съемки в фильмах, участие в кинофестивалях, театральная сцена, обвинение в убийстве и тюрьма. Она никогда не была матерью, хотя родила двух детей, ослепла и последние годы — вплоть до смерти 30 октября 2021 года — провела в пансионате для престарелых.

Детство Валентины Малявиной Дочь Александра и Анастасии Малявиных появилась на свет в Москве всего за несколько дней до начала Великой Отечественной войны — 18 июня 1941 года. Девочку назвали Валентиной. Вскоре после ее рождения отца командировали на Дальний Восток, он прошел всю войну и вернулся с орденом Красной Звезды в офицерском звании. Некоторое время семья жила в Горьком, где родилась младшая сестра Вали — Татьяна. Малявина повысили до генерала, и родители вместе с детьми вернулись в Москву: им выделили собственную квартиру на улице Вахтангова.

У меня было свое место за столом. Напротив — много икон, под ними — лампадка темно-синяя. <…> Каждое воскресенье моя бабушка Аграфена Андриановна и мой дедушка Алексей Прокофьевич собирались в церковь к заутрене. Я просыпалась нарочно рано, чтобы посмотреть на них. Валентина Малявина

Несмотря на времена, семья Малявиных была достаточно религиозной. Старшую дочь крестили дважды: первый раз в церковь Валю привела мать, а потом — бабушка, не зная, что внучка уже крещеная. Но в 14 лет девочка-подросток решила узнать будущее и отправилась к гадалке. «Старая цыганка долго смотрела на мою руку, молчала, затем вздохнула и сказала: „Счастья в твоей жизни будет немерено, но печали еще больше. Ты очень скоро выйдешь замуж, но с супругом проживешь недолго. Появятся и другие мужья. Детей у тебя никогда не будет, хотя несколько раз ты забеременеешь. А расплачиваться тебе придется за то, чего не совершала“», — пересказывала роковое предсказание Малявина.

Фото: РИА «Новости»

Первая любовь Валентины Малявиной Желание стать актрисой не оставляло Валентину с детства — однажды побывав в театре, она грезила сценой. И внешность словно подсказывала этот путь: точеные черты лица, огромные глаза и какая-то кукольная хрупкость делали девушку похожей на героиню со старинных портретов. В школе ее так и называли — «красавица с глубоким взглядом». О Малявиной мечтали все сверстники, но сердце она отдала тогда еще никому не известному старшекласснику из соседней школы — Александру Збруеву. Они влюбились друг в друга с первого взгляда.

Однажды одноклассницы позвали меня на танцы, сообщив с придыханием: «Там будет Саша Збруев». Как только я его увидела, тут же сама влюбилась. Саша тоже обратил на меня внимание. Мы начали встречаться, а после окончания школы решили расписаться. Валентина Малявина

От родителей свою страсть Александр и Валентина скрывали и поженились тайно: сказали, что идут в театр, а сами направились в загс. «После поехали „с повинной“ к Сашиным родителям. Его мама не слишком бурно отреагировала на наше известие. А вот новость о том, что я беременна, повергла всех в шок. Ни моя, ни Сашина матери не хотели, чтобы я рожала. Считали, что еще слишком рано», — рассказывала Малявина.

Фото: Актер театра «Ленком» Александр Збруев / РИА «Новости»

Валентина была на седьмом месяце, когда ее отправили к врачу под предлогом простого осмотра. Тот вызвал искусственные роды, ребенок погиб.

«Трагедия перевернула все в моей жизни. Я поклялась, что больше никогда не буду иметь детей. Мне было так больно, что сердце разрывалось, я не спала ночами. Мне снился этот нерожденный ребенок», — вспоминала потом актриса. Збруев, узнав о произошедшем, обвинил во всем молодую жену. Отношения стали портиться, и через пару лет они расстались.

Первые роли в кино и карьера Еще будучи замужем за Збруевым, Малявина поступила в Школу-студию МХАТ, где познакомилась с Владимиром Высоцким. «Когда я первый раз переступила порог школы-студии, растерялась, не знала, к кому обратиться, куда отдать документы. Вижу, идет парень с красной повязкой на руке — дежурный. Это был Володя, он сразу взял меня за руку, повел по кабинетам, пообещал, что я обязательно поступлю и стану известной актрисой, а потом сказал: „Отныне, я буду твоим дежурным по сердцу“. С той первой встречи мы сдружились навсегда, Володя меня поддерживал в трудных ситуациях», — делилась она.

Фото: Актер Театра драмы и комедии на Таганке Владимир Высоцкий / РИА «Новости»

Успех к Малявиной пришел еще на первом курсе: дебютный фильм «Первое свидание» вышел, когда актрисе было всего 19 лет. И на нее обратил внимание Андрей Тарковский — пригласил сниматься в картине «Иваново детство». Первая работа режиссера сделала его всемирно известным, а между ним и Валентиной начался роман. Позже она говорила, что полюбила не мужчину, а гения.

Тарковский — моя судьба, мое счастье. Он говорил, что мог бы прожить со мной всю жизнь. Но… я была замужем за Збруевым, Тарковский тоже был женат. Андрей просил, чтобы я снималась только в его фильмах. Однако после «Иванова детства» нам так и не удалось поработать вместе. Валентина Малявина

Съемки у Тарковского вынудили Малявину перевестись в Щукинское училище. Из Школы-студии МХАТ ее отчислили. Студентам строго запрещали сниматься в кино во время учебы. И если на работу с режиссером Искрой Бабич в «Первом свидании» руководство института закрыло глаза, то «Иваново детство» Валентине не простили. Но благодаря ленте юная актриса объездила весь мир и посетила 17 фестивалей, в том числе Канны.

Фото: Валентина Малявина (справа) в роли Аси и Анатолий Кузнецов (слева) в роли Павла в художественном фильме «Утренние поезда» / РИА «Новости»

Популярность Валентины Малявиной росла с каждым новым фильмом. Она снялась в «Утренних поездах», «Подсолнухах», «Туннеле», «Там, где длинная зима», «Уроке литературы». Работала с Юрием Яовлевым, Олегом Ефремовым и Олегом Табаковым над музыкальной сказкой «Король-олень», восхищала критиков образом в исторической драме «Красная площадь», играла в популярных телеспектаклях «Дориан Грей» и «Тысяча душ».

Последней работой актрисы перед долгим забвением стало «Лето в Ноане».

Фото: сцена из спектакля по пьесе Ярослава Ивашкевича «Лето в Ноане». В роли Соланж — Валентина Малявина, в роли Шопена — Евгений Карельских. Государственный академический театр им. Е. Вахтангова / РИА «Новости»

Брак с Павлом Арсеновым Со вторым мужем Павлом Арсеновым судьба свела Малявину все так же на съемочной площадке — они вместе работали над корометражкой «Юность». Режиссер показался ей спокойным, рассудительным и надежным. Актриса устала от страстей и хотела покоя, поэтому быстро приняла предложение и решила посвятить себя семье. Вскоре супруги выяснили, что станут родителями. И Малявиной показалось, что она сумеет обрести счастье. Однако ее дочь умерла спустя несколько недель после родов из-за сепсиса. «Когда не стало нашего ребенка, не стало и никаких отношений. Тогда я подружилась с коньяком. По полстакана в день выпивала стабильно. Павлик тоже много пил. Появилась пустота в душе, — признавалась артистка.

Интересно Даже будучи замужем, Малявина продолжала какое-то время встречаться с Тарковским и сблизилась с женатым коллегой по Театру имени Вахтангова Александром Кайдановским. Их роман длился шесть лет и был полон конфликтов. «Как-то после очередной ссоры я даже вернулась к Павлику. Да и Кайдановский, не знаю, может быть, мне в отместку, женился. Но ни моя, ни его семейная жизнь не задалась», — вспоминала она.

Семейный союз распался в 1969-м, как раз в год выхода «Короля-оленя», в котором Арсенов отдал жене главную роль. После развода их творческие пути полностью разошлись.

Фото: Актер Александр Кайдановский в роли Станислава в фильме «Факт» / РИА «Новости»

Отношения со Станиславом Жданько С актером Станиславом Жданько Малявину познакомил как раз Кайдановский. Они случайно встретились на улице, и тот позвал бывшую возлюбленную в Щуку — посмотреть, как Жданько играет Раскольникова. «Я и пошла. Позже выяснилось, что Стас был влюблен в меня заочно. Моя фотография всегда висела у него в квартире», — делилась Валентина. Знакомство продолжилось на праздновании юбилея училища.

Вокруг шум, смех, оглядываюсь, а сзади — Стас. Наклоняется и целует край моей юбки. Посмотрела внимательно на него. Он протянул мне руку. Все… Валентина Малявина

Роман с актером, который оказался младше Малявиной на 13 лет, длился почти три года. Их отношения больше походили на безумие и постоянно подогревались алкоголем. Артисты съехались и стали жить вместе. Все закончилось 13 апреля 1978 года. «В вечер его смерти мы повздорили. Он вышел из себя, а я подлила масла в огонь — начала пить вино прямо из бутылки, хотя обещала никогда не употреблять. А потом спокойно вышла из кухни. Через час я вернулась, а там лежал Стас весь в крови», — говорила потом о произошедшем Валентина. Сначала смерть Жданько списали на самоубийство, но потом его родные решили всерьез разобраться в случившемся. Дело подняли из архива, и в итоге Малявину посадили в тюрьму. За решеткой по обвинению в убийстве гражданского мужа она должна была провести девять лет, но вышла на свободу через пять по амнистии. Свою вину Валентина не признала, хотя говорила, что убила мужчину «не физически, а своим отношением».

Фото: Артист Анатолий Кузнецов в роли Павла, артистка Валентина Малявина в роли Аси Богдановой, артистка Люсьена Овчинникова в роли Инки в кинофильме «Утренние поезда» / РИА «Новости»

Жизнь Валентины Малявиной после тюрьмы После освобождения Малявина пыталась вернуться в профессию: служила в театре «Артист», получила звание заслуженной артистки России, снялась в проектах «Муж и дочь Тамары Александровны», «Женщины, которым повезло», «Отче наш» и других. Валентину поддерживал бывший супруг: Збруев договаривался о съемках и помогал деньгами.

Интересно Однажды журналисты поинтересовались у Малявиной насчет частой смены мужей. Актриса призналась, что любила всех. «Каждого по-своему, но очень любила. Каждому я отдавала частицу себя, я не изменяла себе, а это главное», — сказала она.

В 1990-е она увлеклась живописью и периодически организовывала собственные выставки, снова завела романтические отношения: сначала ее избранником стал кузнец Максим Краснов, а затем иконописец Владимир Красницкий. Последний союз завершился трагически: в потасовке Красницкого зарезали, а Валентина стала спиваться.

Никогда не склонна была ни к наркотикам, ни к никотину. Бог миловал. Другое дело — алкоголь. С Бахусом у нас возникла сначала дружба, а потом он стал порабощать меня. Валентина Малявина

Малявина редко выходила в свет, в ее квартире постоянно мелькали подозрительные личности. А однажды актриса упала — возможно, с чужой помощью, — ударилась головой об пол и ослепла из-за травмы.

Фото: Московский академический театр имени Евгения Вахтангова. Сцена из спектакля «Особо опасная…». Актриса Валентина Малявина в роли Кати, исполнитель роли Борисенко — актер, народный артист РСФСР Михаил Ульянов / РИА «Новости»

Несмотря на усилия врачей, зрение к ней так и не вернулось. Малявину поместили в частный пансионат для слабовидящих на окраине Москвы, где она провела последние годы жизни и умерла 30 октября 2021 года.

«За ней постоянно ухаживали сторонние лица, однако эта жизнь была уже не ее. Все шло к концу. Она имела хронические заболевания. Ей было 80 лет. Валентина в определенное время выпала из жизни, став глубоким инвалидом. Она была замечательной, потрясающей актрисой», — сказал после ее смерти Збруев. Похоронили актрису на Троекуровском кладбище, погребальная церемония прошла без огласки.