Прощание с Валерием Лысенко из «Мистера Твистера» пройдет в понедельник

Прощание с вокалистом и барабанщиком группы «Мистер Твистер» Валерием Лысенко пройдет 2 ноября в церкви Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках. Об этом сообщили коллеги артиста в аккаунте музыкального коллектива «ВКонтакте» .

Служба начнется в 11:00. Похоронят музыканта на Раменском городском кладбище в Дементьеве в 13:30.

В клубе «Гластонберри» на Дубровке в 14:00 начнется поминальное мероприятие. Там можно будет посмотреть фото и видео с Лысенко, поговорить о нем с друзьями и единомышленниками, послушать музыку.

Валерий Лысенко, один из основателей группы «Мистер Твистер», умер в возрасте 65 лет. Подробнее о биографии музыканта — в материале 360.ru.