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    Прощание с Валерием Лысенко из «Мистера Твистера» пройдет в понедельник

    Фото: 360.ru

    Прощание с вокалистом и барабанщиком группы «Мистер Твистер» Валерием Лысенко пройдет 2 ноября в церкви Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках. Об этом сообщили коллеги артиста в аккаунте музыкального коллектива «ВКонтакте».

    Служба начнется в 11:00. Похоронят музыканта на Раменском городском кладбище в Дементьеве в 13:30.

    В клубе «Гластонберри» на Дубровке в 14:00 начнется поминальное мероприятие. Там можно будет посмотреть фото и видео с Лысенко, поговорить о нем с друзьями и единомышленниками, послушать музыку.

    Валерий Лысенко, один из основателей группы «Мистер Твистер», умер в возрасте 65 лет. Подробнее о биографии музыканта — в материале 360.ru.

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