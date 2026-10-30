Врач Аносова объяснила, как отличить насморк от синусита

По ее словам, синусит — это воспаление слизистой оболочки околоносовых пазух. Главная причина — вирусная инфекция, которая в большинстве случаев проходит самостоятельно вместе с ОРВИ. Бактериальная флора присоединяется лишь иногда.

Заподозрить осложнение стоит, если насморк не проходит дольше 10 дней без улучшений, если симптомы вернулись с новой силой после короткого облегчения или появилась боль в области лица при наклоне головы. При этом цвет выделений не является показателем: зеленые сопли — это лишь погибшие иммунные клетки, и они не служат поводом для приема антибиотиков без назначения врача. При затяжном насморке у ребенка или высокой температуре необходимо обратиться к педиатру или ЛОРу.