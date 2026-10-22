Врач Осипов допустил локальные вспышки кори в России

Главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов заявил, что в России возможны локальные вспышки кори, особенно среди непривитых граждан. Об этом он сообщил в беседе со Zvezdanews на фоне экстренной вакцинации в МГУ после выявления очередного случая кори у одного из студентов.

Корь отличается высокой заразностью и при отсутствии иммунитета быстро распространяется, рассказал главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов. Заболевание начинается остро с насморка, воспаления глаз, поражения дыхательных путей и характерной пятнисто-папулезной сыпи. Если корь не диагностировать вовремя, возможны серьезные осложнения, включая воспалительные процессы в лимфоузлах, головном мозге и легких, а в тяжелых случаях — неблагоприятный исход. Особую уязвимость имеют новорожденные.

Для предотвращения распространения необходимы вакцинация и изоляция контактных лиц. Осипов отметил, что локальные вспышки кори в России регистрируются уже несколько лет, при выявлении заболевших применяется срочная вакцинация. Первую прививку делают детям в 12 месяцев, ревакцинацию — в шесть лет. Вакцинация также необходима детям и взрослым до 35 лет без прививок или с одной дозой, а при отсутствии сведений о вакцинации — людям до 55 лет.2 источника