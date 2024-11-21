Путин обратился к нации. Главное из речи президента

В обращении к нации 21 ноября президент России Владимир Путин заявил об успешном испытании новейшей ракеты «Орешник» средней дальности. Глава государства также затронул тему международной безопасности и, конечно, говорил о конфликте на Украине. Кого глава государства выбрал адресатом своей речи — в материале 360.ru.

Что сказал Путин в обращении к россиянам 21 ноября Еще в начале речи президент сразу же обозначил аудиторию, которой она предназначена. Он обратился не только к россиянам, личному составу ВС России и дружественным государствам, но и к тем, кто до сих пор не оставил иллюзий о возможности нанести стратегическое поражение России. «Хочу проинформировать <…> о тех событиях, которые происходят сегодня в зоне проведения специальной военной операции, а именно после применения по нашей территории дальнобойного оружия западного производства», — подчеркнул Путин.

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Он напомнил о решении США и их союзников по НАТО разрешить Украине применение своих систем дальнобойного высокоточного оружия по территории России.

Экспертам хорошо известно, и российская сторона это неоднократно подчеркивала, что использовать подобное оружие без прямого участия военных специалистов стран-производителей невозможно. Владимир Путин президент России

Атаки ВСУ ATACMS и Storm Shadow вглубь России Глава государства напомнил об атаке американскими ATACMS, HIMARS и британскими системами Storm Shadow 19 и 21 ноября. ВСУ с их помощью ударили по военным объектам в Брянской и Курской областях. «С этого момента, как мы неоднократно подчеркивали ранее, спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера», — заявил Путин, добавив, что российская ПВО не позволила противнику поразить желаемые цели.

Возникшее на складе боеприпасов в Брянской области возгорание от падения обломков ракет ATACMS ликвидировано, жертв и серьезных разрушений нет. Владимир Путин

Президент обратил внимание, что в Курской области при атаке на один из командных пунктов группировки «Север» есть погибшие и раненые из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала. «Применение противником подобного оружия не в состоянии повлиять на ход боевых действий в зоне СВО. Наши войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения. Все задачи, которые мы перед собой ставим, будут решены», — сказал Путин.

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Ответ России на удары западным дальнобойным оружием Реакция России на события в Курской и Брянской областях последовала молниеносно. Уже 21 ноября, подчеркнул глава государства, российская армия нанесла комбинированный удар по одному из объектов ВПК Украины.

В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности — в данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали ее «Орешник». Владимир Путин

Путин назвал успешным применение новой баллистической ракеты и уточнил, что «Орешником» поразили один из крупнейших со времен СССР промышленных комплексов. Это предприятие, заметил президент, до сих пор производит ракетную технику и другое вооружение.

«Разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляется в качестве ответной меры на планы США по производству и развертыванию РСМД в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе», — объяснил Путин.

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Выход американцев из ДРСМД

Президент России указал на ошибку, которую допустили США в 2019 году, выйдя в одностороннем порядке из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Сейчас американцы, заметил Путин, не только производят такую технику, но и отрабатывают ее переброску в разные регионы мира и проводят учения по применению своих перспективных ракетных систем.

Россия добровольно, в одностороннем порядке взяла на себя обязательство не развертывать ракеты средней и меньшей дальности до тех пор, пока американское оружие подобного рода не появится в каком-либо регионе мира. Владимир Путин

Он еще раз обратил внимание, что испытания «Орешника» стали ответом на агрессивные действия НАТО в отношении России. Дальнейшее развертывание таких ракет, сказал Путин, зависит от шагов США и их союзников.

Зеркальные меры по отношению к другим странам Объекты для поражения в ходе испытания новейших ракетных комплексов страна выберет, исходя из угроз безопасности, добавил российский лидер.

Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов, а в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать так же решительно и зеркально. Владимир Путин

Путин также пообещал заранее предупреждать мирное население о выборе в качестве ответных меры объектов для поражения на территории Украины. Жителей страны и находящихся поблизости граждан дружественных государств попросят покинуть опасные зоны. «Будем делать это по гуманитарным соображениям — открыто, публично, без опасения противодействия со стороны противника, также получающего эту информацию», — сказал глава государства.

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Президент объяснил это тем, что средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует. Он также в очередной раз указал на желание России решать все спорные вопросы мирно.

«Но мы готовы также и к любому развитию событий. Если в этом кто-то еще сомневается, то напрасно — ответ всегда будет», — заключил Путин.

Мир ждал объявления войны Политолог и общественный деятель Сергей Марков в беседе с 360.ru сказал, что речь Путина 21 ноября можно считать обращением ко всему миру. «Владимир Путин предупреждал о том, что если будут [ракетные удары] дальним оружием по России, это будет означать, что США, Великобритания и Франция вступают непосредственно в военный конфликт», — напомнил он. Марков вслед за президентом обратил внимание, что украинская армия не в состоянии наводить ATACMS на российские объекты — ей нужны данные спутниковых группировок. Аналогично дело обстоит с применением Storm Shadow/SCALP.

Нужна спутниковая группировка и очень подробная цифровая навигационная карта российской местности, а она есть только у России и США. И американцы сделали то, что Путин [советовал] не делать. Получается, что США вступили в войну с Россией, ведь именно американские офицеры бьют ракетами. Сергей Марков политолог

Мир, добавил собеседник 360.ru, ждал, как ответит Путин. Тем более, президент буквально на следующий день после первого удара подписал указ об обновленной ядерной доктрине, которая облегчает применение ядерного оружия.

Под эти условия, сказал Марков, подпадает Украина как страна, совершающая агрессию при поддержке ядерных государств.

Мировая пресса обсуждала, даст ли Путин ответ ядерным оружием, объявит ли он о состоянии войны с Соединенными Штатами. Весь мир и россияне в том числе были в напряжении. Они ждали, и ответ последовал. Сергей Марков

Политолог охарактеризовал реакцию Путин как достаточно мягкую: про войну с США он не упомянул, но зато сказал о глобальном характере конфликта. Более того, президент не упомянул о вероятных ударах по американским объектам и ничего не сказал о применении Россией ядерного оружия. «Поэтому все в мире вздохнули с облегчением. Многие в России вздохнули с облегчением», — заметил собеседник 360.ru. И именно для того, чтобы предупредить эскалацию, Путин, по мнению Маркова, рассказал об «Орешнике». Политолог предположил, что на Западе реакция на речь российского лидера будет двоякой. «„Никаких красных линий нет. Мы должны давить и дальше“, — так будут говорить партии войны. А партии мира скажут: „Вы совсем обезумели! Ваша игра с огнем до добра не доведет. И рано или поздно вы вынудите России дать жесткий ответ“», — заключил он.