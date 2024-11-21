Путин заявил о превращении конфликта на Украине в глобальный

Украина применила дальнобойные западные вооружения для ударов по России. Теперь конфликт приобрел элементы глобального, заявил президент Владимир Путин в ходе обращения к россиянам.
«С этого момента ранее спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера после атак дальнобойными западными ракетами по России», — сказал он.
Путин предупредил, что применение дальнобойного оружия не скажется на ходе спецоперации. Он заявил, что российские войска продолжили успешное продвижение по всей линии боевого соприкосновения.
Вооруженные силы Украина применили дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow для ударов в Брянской и Курской областях. Президент России напомнил, что их запуск невозможен без участия западных специалистов.
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