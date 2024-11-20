Россия обновила ядерную доктрину. Это последний сигнал для Запада?

Президент России Владимир Путин подписал обновленный указ об основах государственной политики ядерного сдерживания. Это вторая версия этого документа, который впервые появился в 2020 году. До этого право на ядерный удар РФ в ответ на атаку недружественных стран фигурировало только в Военной доктрине, в которой регулярно дополнялись условия. Что нового появилось в ядерной доктрине, и какова возможность использования ядерного оружия в реалиях сегодняшнего дня — в материале 360.ru.

Зачем нужна ядерная доктрина?

Ядерная доктрина предусматривает правила применения ядерного оружия и отражает взгляды властей России на сдерживание потенциальных агрессоров, угрозы для безопасности страны, а также условия использования ядерных арсеналов. Документ состоит из нескольких крупных разделов, но основные изменения коснулись только двух из них, первый из которых называется «Принципы ядерного сдерживания». Это комплекс мер направленный на предотвращение потенциальной агрессии со стороны страны или объединения государств, выступающих против России. Фактически это своеобразное предупреждение о том, что в ответ на атаку или нападение агрессор получит непоправимый по своим размерам ущерб.

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Но кроме обеспечения собственной безопасности Россия, как постоянный член Совета Безопасности ООН, также отвечает за поддержание международной стабильности и мира через ядерное сдерживание остальных стран. Проще всего это объяснил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Бразилии. «Мы придерживаемся строгой позиции, что для недопущения ядерной войны нужно делать все необходимое. Мы рассматриваем ядерное оружие как оружие для недопущения ядерной войны», — заявил министр.

Как работает ядерное сдерживание?

Для того, чтобы продемонстрировать возможности ядерного оружия, предостерегая вероятного противника от нападения, Россия проводит военные учения, в которых принимают участие силы наземного, морского и воздушного базирования, так называемая «ядерная триада».

В ходе маневров военные отрабатывают вероятные сценарии противостояния угрозам и опасностям. Они всегда готовы дать внезапный ответ потенциальному противнику, который даже не узнает, откуда он получил смертельный удар.

Фото: РИА «Новости»

Все ядерные силы России находятся на достаточно высоком уровне для выполнения боевых задач, а часть оружия держат в постоянной боевой готовности.

В новой версии ядерной доктрины появился пункт о централизации управления применения ядерного оружия, в том числе, размещенного за пределами России. Речь идет о тактических ядерных вооружениях, которые в прошлом году передали Белоруссии.

Против кого направлено ядерное сдерживание?

Россия осуществляет ядерное сдерживание против потенциального противника в лице недружественных государств или военных коалиций, обладающих оружием массового поражения, включая ядерное. Этот пункт фигурировал и в прошлой версии доктрины, но в новой число вероятных противников выросло.

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В список включили страны, которые предоставили свою территорию или ресурсы для осуществления атак против Росси. При этом если государство входит в некую военную коалицию, то любой акт агрессии против РФ или ее союзников станет рассматриваться как агрессия всего блока. Кроме того, если на государство нападет не обладающая ядерным оружием страна, но при поддержке или участии того, у которого такой тип вооружений есть, то это станет рассматриваться совместным нападением. Ядерное сдерживание направлено на предотвращение военных опасностей, которые грозят перерасти в реальную угрозу или агрессию. В прошлой версии доктрины таких вероятных опасностей было четыре: наличие у противника оружия ядерного поражения и готовности его применить против России;

наличие крылатых и баллистических ракет средней и меньшей дальности, включая гиперзвуковое оружие, а также беспилотников и оружия направленной энергии;

наращивание потенциальным противником у границ военных группировок:

создание и размещение вероятным противником средств противоракетной обороны в космосе. В новой версии ядерной доктрины появились новые угрозы, против которых направлено ядерное сдерживание: создание или расширение военных блоков, размещающих военную инфраструктуру около границ России;

действия противника, направленные на изоляцию части территории страны;

действия агрессора, ведущие к техногенным, экологическим и социальным катастрофам в России;

планирование и проведение потенциальным противником крупномасштабных военных учений вблизи границ Российской Федерации.

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Например, сейчас в Финляндии и северной части Балтийского моря проходят военные учения стран НАТО Winds-24 («Ледяной ветер-24»), в которых задействованы около 30 боевых кораблей и 4000 военных из США, Франции, Германии, Дании, Швеции, Эстонии, Латвии и Литвы.

Это достаточно крупная группировка, которая способна совершить нападение на границы России, но из-за наличия у страны ядерного оружия на такой шаг участники учений не пойдут.

Когда Россия может применить ядерное оружие?

Условия, при которых Россия может пойти на применение ядерного оружия, — это второй раздел, который претерпел значительные изменения.

Основной пункт, предусматривающий право на ответный удар дополнили и включили в него Белоруссию, как участницу Союзного государства. Россия запустит по агрессору ядерные ракеты в ответ на использование против себя или Белоруссии обычного оружия или оружия массового поражения, которое несет угрозу суверенитету или территориальной целостности.

Отдельно в доктрине прописаны условия, по которым Россия пойдет на применение ядерного оружия. Всего их четыре, два из которых сохранились из старой версии документа: поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории Российской Федерации и (или) ее союзников;

воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил.

Третий пункт дополнили частично. Если раньше он звучал, как применение агрессором ядерного или других видов вооружения массового поражения по территории России или ее союзников, то теперь в него включили удар по воинским формированиям или объектам России за пределами ее территории.

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Самым новым пунктом условий использования ядерного оружия стало поступление достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения (самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотные, гиперзвуковые и другие летательные аппараты) и пересечении ими государственной границы России.

Окончательное решение об использовании ядерного оружия осталось за президентом страны. На такой шаг Владимир Путин пока не пошел, несмотря на то, что имел на это полное право.

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В ходе ночного обстрела Белгородской области украинские боевики использовали американские ракеты ATACAMS, которые относятся к баллистическим снарядам, указанным в первом пункте части, разрешающей лидеру страны использовать ядерное оружие. В Минобороны сообщили, что сбили пять запущенных ракет, а одна, получившая сильные повреждения, упала на территории военного объекта, вызвав пожар, который быстро потушили. Ни к разрушениям, ни к жертвам эта атака не привела.

Ядерное оружие — ответ на эскалацию

Поправки в ядерную доктрину России не станут толчком для применения этого вида вооружений. Просто противостоящие страны должны знать о том, что у страны есть такая возможность ответить. Об этом в комментарии 360.ru заявил военный эксперт, аналитик и редактор журнала «Материально-техническое обеспечение Вооруженных сил России» Борис Джерелиевский. «Применение ядерного оружия — это очень серьезный шаг, своего рода ящик Пандоры. Я думаю, что новая доктрина допускает применение, но не обязывает отвечать на любое действие, которое под него попадает таким образом», — пояснил он.

Военный эксперт подчеркнул, что не считает обстрел Брянской области ракетами ATACAMS, а также снятие моратория со стороны США на использование ВСУ дальнобойного оружия для ударов вглубь России толчком для использования ядерного оружия, потому что у РФ есть много других способов ответить на этот вызов.

Примут ассиметричные решения, о которых уже предупреждали. Например, передача серьезного вооружения нашим союзникам или просто противникам Запада. Я думаю, что может последовать окончательный удар, который поставит точку в энергообеспечении Украины. Борис Джерелиевский Военный эксперт, аналитик и редактор журнала «Материально-техническое обеспечение Вооруженных сил России»

Он напомнил, что накануне российские войска уже нанесли достаточно мощный удар по энергетической системе соседней страны. По его мнению, этот обстрел стал упреждающим после получения российской разведкой данных о получении ВСУ права на применение дальнобойных ракет ATACAMS. «Следующий удар должен быть по подстанциям украинских АЭС, которые окончательно оставят их без света, а также по центрам принятия решений и мостам через Днепр», — перечислил Джерелиевский. Он добавил, что для такого поражения использование ядерного оружия совсем необязательно. Но в случае дальнейшей эскалации со стороны недружественных стран Россия вполне может пойти на применение оружия массового поражения в качестве ответной меры на агрессивную политику и участие боевиков НАТО в боевых действиях.

Стертые красные линии

Обновленная ядерная доктрина дала руководству России право нанести ядерный удар по западным странам уже сегодня, потому что они принимали прямое участие в ударах по ее территории. Такой точкой зрения с 360.ru поделился директор центра прикладной социологии и политологии, кандидат политических наук Геннадий Подлесный. Он напомнил, что удары полученными от США баллистическими ракетами ATACAMS украинские боевики наносили по Бердянску в Запорожской области, Севастополю и Джанкою. «В Конституции написано, что есть территория Российской Федерации. Там не написано, что есть старая территория, по которой нельзя бить, и новая, по которой можно. У нас уже есть все основания считать, что мы можем давать ответ на агрессию против нас», — заявил Подлесный

Эксперт добавил, что новые поправки в ядерную доктрину стали прямым сигналом западному миру, что Россия не только может, но и видит необходимость выполнения ряда положений этого документа, чтобы показать, что к ее мнению надо прислушиваться.

К сожалению то, что говорит Россия, Запад пропускает мимо ушей, потому что уверен, что мы постоянно блефуем. Геннадий Подлесный Директор центра прикладной социологии и политологии, кандидат политических наук

Президент России Владимир Путин в сентябре уже дважды говорил о том, что страна готова нанести ответный удар по территории, откуда исходит угроза. Но эти заявления главы государства восприняли просто как слова. «Так происходит потому, что раньше мы регулярно чертили красные линии и также регулярно их сами стирали. Поэтому сейчас мы можем только говорить о том, что все основания для того, чтобы наши [ядерные] возможности реализовать у нас есть. Будет ли это сделано — это вопрос к нашему верховному главнокомандующему», — подытожил Подлесный.