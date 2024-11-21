Путин назвал уникальной новую ракету «Орешник»

Созданная в России новая баллистическая ракета средней дальности «Орешник» не имеет аналогов в мире. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе своего выступления.

Глава государства пояснил, что новая ракета атакует цели со скоростью в 10 махов, или до трех километров в секунду.

«Современные имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают», — предупредил Путин.

Глава государства добавил, что Россия взяла на себя обязательства не разворачивать ракеты средней и малой дальности после выхода из договора с США. Но поставила условие, что американцы также не станут размещать свои вооружения в каком-либо регионе мира. Поэтому следующий шаг за Вашингтоном.

Путин заявил, что российские военные использовали баллистическую ракету средней дальности в гиперзвуковом оснащении под названием «Орешник» для удара по военно-промышленному комплексу в Днепропетровске. Удар стал фактическим испытанием нового оружия в боевых условиях.