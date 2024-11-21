Путин сообщил о погибших в результате ракетной атаки ВСУ на Курскую область

Путин: в результате атаки ВСУ на КП группировки «Север» есть погибшие и раненые

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в результате атаки ВСУ западными дальнобойными ракетами по командному пункту группировки «Север» в Курской области среди личного состава подразделений есть погибшие и раненые. Заявление главы государства опубликовали на сайте Кремля.

Президент заявил, что погибли или были ранены не только военнослужащие, но и сотрудники, относящиеся к обслуживающему персоналу.

«Командный и оперативный состав пункта управления не пострадал и осуществляет в штатном режиме руководство действиями наших войск по уничтожению и выдворению частей противника из Курской области», — подчеркнул Путин.

Лидер страны еще раз отметил, что украинские боевики применили по российским регионам западные ракеты ATACMS и Storm Shadow, но атаки своих целей не достигли.