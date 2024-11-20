ВСУ ударили ракетами по Брянской области из кочующей установки HIMARS

Перехваченные российскими зенитчиками американские дальнобойные ракеты ATACMS, которыми ВСУ обстреляли Брянскую область, были выпущены с помощью мобильной реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Про позицию, они их меняют постоянно, это кочующее огневое средство. Запуск со стандартной установки HIMARS», — сказал собеседник агентства.

Ранее на Западе сообщили, что украинские боевики впервые запустили по территории России британские крылатые ракеты Storm Shadow, причем военкор Александр Коц это подтвердил в своем Telegram, отметив, что их пролет услышали в Курске.

До этого в США рассказали, что администрация президента США Джо Байдена одобрила применение Storm Shadow для ударов ВСУ вглубь территории РФ. При этом британский премьер-министр Кир Стармер не станет делать официальное заявление по этому поводу, чтобы Россия якобы не получила стратегическое преимущество на поле боя.