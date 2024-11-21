Путин пригрозил зеркальными ударами по объектам недружественных стран

Россия испытала ракеты средней дальности «Орешник» в ответ на агрессию в свой адрес. В случае новых угроз она готова вновь применить свое оружие для ударов по объектам стран, которые атаковали страну. Президент Владимир Путин заявил об этом в ходе обращения к россиянам.

«Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов. В случае эскалации агрессивных действий будем отвечать так же решительно и зеркально», — сказал он.

Путин сообщил, что в ответ на применение американских и британских ракет в Брянской и Курской областях Вооруженные силы России нанесли комбинированный удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины.

Военные провели боевое испытание одной из новейших ракетных систем средней дальности «Орешник» с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Президент заявил, что разработка ракет средней и меньшей дальности ведется в ответ на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Путин назвал ошибкой решение американцев в 2019 году о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.