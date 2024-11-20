ВСУ впервые использовали ракеты Storm Shadow для удара по территории России
Bloomberg: ВСУ ударили ракетами Storm Shadow вглубь России
Украинские войска впервые запустили по территории России британские крылатые ракеты Storm Shadow. Об этом со ссылкой на анонимного западного чиновника сообщило агентство Bloomberg.
Собеседник агентства уточнил, что США сняли запрет на использование этого вида оружия в ответ на привлечение Россией войск из Северной Кореи.
Косвенно удар Storm Shadow подтвердил военный корреспондент Александр Коц. В Telegram-канале он сообщил, что пролет ракеты услышали в Курске.
«Поступает информация об атаке Storm Shadow под Рыльском», — написал Коц.
О том, что США отменили запрет на использование ракет Storm Shadow для ударов по России, также сообщила газета The Times со ссылкой на источники в правительстве Великобритании.
Собеседники заявили, что премьер-министр королевства Кир Страмер изменил свою позицию по ракетам и начал требовать от президента США Джо Байдена отменить мораторий.
«Позиция Стармера проста — он хочет позволить Украине использовать оружие по своему усмотрению», — заявил источник.
Белый дом не давал разрешения, опасаясь эскалации, но поменял позицию после того, как участниками конфликта стали военные из Северной Кореи, что в США сочли эскалацией.
Разрешение американцев на использование Storm Shadow необходимо, так как они предоставляют навигационные данные для ударов по целям, уточнили авторы материала.
В минувший вторник, 19 октября, Минобороны подтвердило сообщения СМИ о том, что ВСУ использовали ракеты ATACMS для ударов вглубь России. В ведомстве уточнили, что дежурные силы противовоздушной обороны сбили шесть дальнобойных баллистических ракет. Обломки одного из снарядов упали на территории военного объекта. Воздушная атака не привела к разрушениям на земле.