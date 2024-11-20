Американцы подтвердили использование ATACMS в ночной атаке на Россию

Украина применила для ударов по Брянской области американские ракеты ATACMS. Два чиновника из США подтвердили это телеканалу CNN .

По их информации, Украина впервые с февраля 2022 года запустила ATACMS через границу. Атака на Брянскую область произошла всего через два дня после того, как Белый дом дал зеленый свет на использование американского оружия большой дальности для ударов по целям в России.

Президент Украины Владимир Зеленский не подтвердил, но и не опроверг факт атаки. Он заявил на пресс-конференции, что его армия владеет дальнобойными беспилотниками, крылатыми ракетами «Нептун» и ATACMS.

«Украина имеет дальнобойные возможности. <…> И мы будем все это использовать», — сказал он.

Минобороны России сообщило, что ВСУ в ночь на 19 ноября выпустили по Брянской области шесть баллистических ракет. Обломки одной из них упали на территории военного объекта. Британские журналисты подсчитали, что теперь у украинской армии остались всего около 50 ATACMS.