Власть 10 мая 2024, 19:52 Путин определил национальные цели до 2030 года. Как изменится жизнь россиян за шесть лет Путин указом определил национальные цели России, реализацией займется кабмин РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин после инаугурации подписал указ о национальных целях развития на ближайшие шесть лет с перспективой до 2036 года. В документе глава государства определил семь направлений и указал целевые показатели и результаты, которых необходимо достичь. Переназначенный Госдумой на пост премьер-министра Михаил Мишустин перед утверждением своей кандидатуры рассказал о плане работы нового кабинета министров, которая предусматривает реализацию майского указа президента.

Указ о населении

Демография

Первой национальной целью в документе назвали сохранение населения и поддержку семьи. В качестве целевых показателей первых пунктов указали повышение коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 — спустя шесть лет.

Этот показатель формируется из данных, сколько в среднем может родить одна женщина во время репродуктивного периода, и коррелируется по возрастам. В 2023 году, по данным Росстата, он составлял 1,4.

Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме объявил, что только в этом году из бюджета выделят около трех триллионов рублей для поддержки семей.

Кроме того, до 2030 года сохранится программа материнского капитала, а также семейной ипотеки, когда родители за третьего и последующего ребенка получат 450 тысяч рублей на погашение жилищных займов.

Он добавил, что в России начнет действовать новый национальный проект «Семья», где сохранят все действующие механизмы поддержки россиян с детьми и введут новые меры.

РИА «Новости»

Здоровье, благополучие и поддержка

Указ Путина поставил целью увеличить среднюю продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2030 году и до 81 года — к 2036-му.

Пока правительство включило в свою программу только полную модернизацию поликлиник. Мера поможет оперативно выявлять заболевания у россиян и позволит заранее начинать терапию. Мишустин также пообещал, что продолжит работу, направленную на борьбу с диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями.

Для поставленной цели по снижению уровня бедности ниже 7% к 2030 году и ниже 5% к 2036 году кабмин усилит адресную поддержку граждан, создаст новые рабочие места и увеличит зарплаты за счет новой модели оплаты труда.

В вузах пересмотрят правила приема, чтобы выпускники после получения диплома имели навыки для быстрого приема на работу. Также в ближайшие шесть лет число специалистов по рабочим специальностям увеличится на один миллион.

РИА «Новости»

Указ о молодежи

Вторая цель требует создать условия воспитания патриотизма и социальной ответственности у подрастающего поколения.

В эти задачи также входят увеличение численности иностранных студентов в российских вузах до 500 тысяч человек, привлечение к программам личностного развития до 75% российской молодежи и рост численности волонтерских движений.

Также к 2030 году должна заработать программа по выявлению талантов среди всех учеников российских школ.

В воспитании патриотизма поможет рост числа проектов в сфере культуры и искусства, которые профинансирует государство. К 2030 году доля таких произведений должна достичь 80%.

РИА «Новости»

Указ о комфортной и безопасной среде

Эта часть распоряжения президента потребует обновления жилищного фонда не менее чем на 20%, увеличения минимальной жилплощади на человека до 33 квадратных метров и доступности квартир на первичном рынке.

Также в качестве целей к 2030 году заявили модернизацию 30 тысяч общественных территорий, системы ЖКХ для улучшения качества услуг 20 миллионов россиян. Планируется обновление городского транспорта до 85%, увеличение числа дорог до нормативных показателей — до 85%, развитие гражданских аэропортов и реконструкция всех детских садов России.

РИА «Новости»

Для реализации поставленных задач по этому пункту правительство уже подготовило план. Об основных его направлениях Мишустин рассказал в Госдуме.

Он подчеркнул, что на шесть лет продлили индивидуальные программы для регионов с низким уровнем социально-экономического развития. Эта мера поможет благоустроить более двух тысяч населенных пунктов, а также 200 городов.

Ежегодный рост бюджетных кредитов на развитие инфраструктуры составит 250 миллиардов рублей. По старым долгам регионам спишут две трети не вернувшихся средств, которые должны пойти на дальнейшее развитие.

На программу модернизации ЖКХ за шесть лет направят 4,5 триллиона рублей. Продолжится ремонт и строительство дорог, а также отремонтируют 75 аэропортов.

РИА «Новости»

Указ об экологии

Указ Путина предусматривает к 2030 году переход на сортировку всех твердых коммунальных отходов, из которых четверть отправится на переработку.

К этому же сроку правительство обязано принять меры к закрытию 50 свалок, а также разработать программы по сохранению лесов и создать условия для экотуризма.

К 2036 году предприятия обязаны в два раза сократить объемы вредных выбросов и сточных вод.

Указ об устойчивой и динамичной экономике

Этот пункт самый главный в указе президента. В качестве цели, которую необходимо достичь к 2030 году, отметили увеличение объема внутреннего валового продукта России выше среднемировых и выход страны на четвертое место по этому показателю.

Объем импорта за шесть лет сократится до 17% от общей доли товаров, а объем инвестиций увеличится на 60% по сравнению с показателем 2020 года. Уровень доходов и пенсии россиян сохранится выше инфляции.

Меры по повышению производительности труда введут все государственные и муниципальные организации социальной сферы, а также 40% крупных несырьевых предприятий.

РИА «Новости»

Мишустин заявил, что в рамках новой экономической программы правительство предложит условия для открытия новых предприятий, а также обеспечит уже действующим заводам увеличение объема продукции.

Также предполагается на две трети увеличить объем экспорта несырьевых товаров и в 1,5 раза — аграрной продукции.

Глава правительства подчеркнул, что внешние рынки сохранят открытыми для отечественного бизнеса, но основной акцент попросят сделать на сотрудничестве с дружественными странами.

Кроме того, Россия не намерена вводить ограничения для иностранных предприятий, готовых открыть собственные производства.

Указ о технологическом лидерстве

Целевым показателем этого пункта станет вхождение России в первую десятку стран по количеству научных исследований и разработок к 2030 году. Доля расходов на эту сферу увеличится до 2% ВВП, что обеспечит страну собственными высокотехнологичными товарами.

Михаил Мишустин заявил, что проекты по научно-технологическому развитию пока формируются. Он пояснил, что их разделили на различные сферы: радиоэлектроника, станкостроение, медицинская техника, беспилотные системы, космос, атомная энергетика, химия и продовольствие.

РИА «Новости»

Указ о цифровизации

Эта сфера касается внедрения отечественного программного обеспечения. В ближайшие шесть лет не менее 80% российских предприятий и 95% государственных органов должны полностью перейти на отечественный софт.

Для простых россиян объем предоставляемых государственных услуг в электронной форме дойдет до 99%, а возможность подключения широкополосного интернета получат 97% семей.