Российские поликлиники в ближайшие шесть лет полностью модернизируют | 360°

Здоровье 10 мая 2024, 14:49 Российские поликлиники в ближайшие шесть лет полностью модернизируют Мишустин включил модернизацию поликлиник в программу нового кабмина РИА «Новости»

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Работы по полной модернизации первичного звена здравоохранения проведут в ближайшие шесть лет. Об этом в ходе выступления в Госдуме заявил исполняющий обязанности премьер-министра России Михаил Мишустин. Прямую трансляцию заседания организовали на сайте нижней палаты парламента.

Перед депутатами кандидат на пост главы председателя правительства представил программу его будущей работы.

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В ходе своего выступления Мишустин подчеркнул, что необходимо повысить качество и доступность медицинских услуг для россиян. Сделать это возможно путем объединения усилий на всех уровнях, учитывая обратную связь от людей и медицинских работников.

«В ближайшие шесть лет предстоит полностью модернизировать первичное звено. Это позволит дополнительно выявлять заболевания и назначать терапию более чем семи миллионам россиян», — заявил исполняющий обязанности премьер-министра.

Он добавил, что по поручению президента России Владимира Путина продолжит работу по борьбе с диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими заболеваниями.

Депутаты Госдумы в пятницу, 10 мая, рассмотрят кандидатуру на пост премьер-министра Михаила Мишустина. В случае утверждения новый глава правительства представит в нижнюю палату парламента кандидатов на посты кабмин, которых утвердит нижняя палата парламента.

В ходе своего выступления Мишустин анонсировал новую экономическую политику для увеличения объема производства за счет инвестиций крупного бизнеса, включая иностранные структуры.