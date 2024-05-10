Программу маткапитала в России предложили продлить до 2030 года | 360°

Важное 10 мая 2024, 14:44 Программу маткапитала в России предложили продлить до 2030 года Мишустин выступил за продление программы маткапитала до 2030 года РИА «Новости»

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Программа выплаты материнского капитала семьям с детьми доказала свою эффективность, поэтому ее нужно продлить до конца 2030 года. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра, кандидат на должность главы российского правительства Михаил Мишустин в ходе заседания в Госдуме.

«Запустим новый национальный проект „Семья“, в котором сохранятся самые востребованные существующие механизмы», — сказал он.

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В его рамках по инициативе президента необходимо продлить программу маткапитала, указал Мишустин. По его словам, правительство должно широко подходить к задаче поддержки семей и не ограничиваться денежными выплатами.

Для россиян имеет большое значение решение жилищного вопроса. Маткапитал чаще всего используют на покупку квартиры, поэтому важно продолжить выдачу семейной ипотеки до 2030 года при сохранении ее базовых параметров, добавил и.о. премьера.

Мишустин напомнил, что кабмин внес в нижнюю палату парламента законопроект, по которому семьи при рождении третьего и следующих детей смогут получить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Меру предложили продлить до 2030 конца.

Ранее Социальный фонд предупредил о снижении рождаемости в России до 2026 года. На фоне этого в Совфеде предложили ввести новые меры стимулирования рождаемости.