Кабмин усилит адресность мер поддержки граждан | 360°

Общество 10 мая 2024, 14:51 Кабмин усилит адресность мер поддержки граждан Мишустин: правительство усилит адресность всех мер поддержки граждан РИА «Новости»

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Правительство России усилит адресность всех мер поддержки граждан. Об этом в ходе заседании в Госдуме заявил исполняющий обязанности премьер-министра Михаил Мишустин.

«Кабмин намерен усилить адресность всех мер поддержки граждан. Основным инструментом станет рост заработных плат и развитие занятости», — сказал он.

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Мишустин подчеркнул, что важную роль в этом играет поддержка семей с детьми. Он призвал депутатов Госдумы принять закон о поддержке семей в случае рождении третьего и последующих детей.

«Мы хорошо с вами понимаем, что только пособиями и выплатами поддержка семей не может ограничиваться. Жилищный вопрос имеет существенное значение, материнский капитал имеет большое значение», — добавил и. о. главы правительства.

Ранее Мишустин призвал развернуть в России новую модель экономического роста. По его словам, необходимо разворачивать новые производства.