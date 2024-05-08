Указ Путина о национальных целях: подробности | 360°

Инвестор Петрова: молодежь не будет уезжать из России, чувствуя стабильность

После инаугурации президент России Владимир Путин озвучил несколько поручений, которые в том числе коснулись самореализации молодежи внутри страны и обеспечения людей жильем. Опрошенные 360.ru эксперты пояснили, почему глава государства обратил внимание именно на эти вопросы.

Далее — их прямая речь.

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Инвестсоветник Юлия Хайдер: покупка квартиры вполне достижима

Чтобы оценить достижимость [поручения Путина] нужно обратиться к отчету о ходе реализации государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» за 2023 год.

За четыре года — с 2020-го — ввели [в эксплуатацию] 417,3 миллиона квадратных метров жилья, благодаря чему свои жилищные условия улучшили 16,4 миллиона семей.

РИА «Новости»

По данным Росстата, ввод жилья за 2023 год составил 110,44 миллиона «квадратов», что является абсолютным рекордом в России. Это на 7,5% больше результата 2022-го. При этом многоквартирных домов ввели 51,76 миллиона квадратных метров — это на 13,7% больше к аналогичному периоду прошлого года.

Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда нарастающим итогом [составило] 11,49 миллиона «квадратов».

РИА «Новости»

Ипотеке конец?

Хотелось бы обратить внимание, что после инициативы президента могут пересмотреть требования ипотечных программ к квартирам площадью менее 33 квадратных метров — такие программы могут отменить.

Национальный проект есть, значит ждем законодательные акты. Как его будут реализовывать — узнаем в ближайшее время.

Скорее всего, изменения коснутся ипотеки с господдержкой: сейчас [ее сумма] составляет шесть миллионов рублей для регионов и 12 — для Санкт-Петербурга и Москвы.

Например, в Петербурге для покупки двухкомнатной квартиры требуется не менее 10,8 миллиона, если есть первоначальный взнос в 4,8 миллиона рублей. А ежемесячные платежи по ипотеке составят 48 тысяч рублей. Если брать среднюю зарплату в Санкт-Петербурге — 72,8 тысячи, — то покупка квартиры вполне достижима.