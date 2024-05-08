Указ Путина о национальных целях: подробности | 360°

08 мая 2024, 21:35
Просторное жилье и мотивация молодежи. В чем суть двух поручений Путина
Инвестор Петрова: молодежь не будет уезжать из России, чувствуя стабильность
После инаугурации президент России Владимир Путин озвучил несколько поручений, которые в том числе коснулись самореализации молодежи внутри страны и обеспечения людей жильем. Опрошенные 360.ru эксперты пояснили, почему глава государства обратил внимание именно на эти вопросы.
Далее — их прямая речь.
Инвестсоветник Юлия Хайдер: покупка квартиры вполне достижима
Чтобы оценить достижимость [поручения Путина] нужно обратиться к отчету о ходе реализации государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» за 2023 год.
За четыре года — с 2020-го — ввели [в эксплуатацию] 417,3 миллиона квадратных метров жилья, благодаря чему свои жилищные условия улучшили 16,4 миллиона семей.
По данным Росстата, ввод жилья за 2023 год составил 110,44 миллиона «квадратов», что является абсолютным рекордом в России. Это на 7,5% больше результата 2022-го. При этом многоквартирных домов ввели 51,76 миллиона квадратных метров — это на 13,7% больше к аналогичному периоду прошлого года.
Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда нарастающим итогом [составило] 11,49 миллиона «квадратов».
Ипотеке конец?
Хотелось бы обратить внимание, что после инициативы президента могут пересмотреть требования ипотечных программ к квартирам площадью менее 33 квадратных метров — такие программы могут отменить.
Национальный проект есть, значит ждем законодательные акты. Как его будут реализовывать — узнаем в ближайшее время.
Скорее всего, изменения коснутся ипотеки с господдержкой: сейчас [ее сумма] составляет шесть миллионов рублей для регионов и 12 — для Санкт-Петербурга и Москвы.
Например, в Петербурге для покупки двухкомнатной квартиры требуется не менее 10,8 миллиона, если есть первоначальный взнос в 4,8 миллиона рублей. А ежемесячные платежи по ипотеке составят 48 тысяч рублей. Если брать среднюю зарплату в Санкт-Петербурге — 72,8 тысячи, — то покупка квартиры вполне достижима.
Предприниматель и инвестор Светлана Петрова: молодежи нужна стабильность
Если мы на самом деле хотим демографического роста, необходимо восполнять кадровый дефицит не только за счет повышения рождаемости — хотя это важная часть демографической политики, — но и за счет того, чтобы не уезжала молодежь и приезжала из других стран, именно образованная.
Поэтому я считаю, что молодежь можно удержать только перспективой роста экономического благосостояния. Она должна понимать, что в России может расти по карьерной лестнице, что будут карьерные лифты, что бизнес никто не отберет, налоговое законодательство не будет меняться раз в пятилетку.
Наемный работник тоже хочет понимать, что будет стабильность. Все эти денежные средства, которые может в России заработать молодежь, можно здесь же и вложить. Никто их не отберет и ничего не обесценится. Это вера в будущее. Про нее и говорит президент.
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