Бюджетникам пообещали новую модель оплаты труда | 360°

Общество 10 мая 2024, 15:36 Бюджетникам пообещали новую модель оплаты труда Мишустин: правительство сформирует новую модель оплаты труда бюджетников РИА «Новости»

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Правительство по поручению президента Владимира Путина составит новую модель оплаты труда бюджетников. Медики, педагоги и другие работники социальной сферы должны получать достойную заработную плату. Об этом 10 мая заявил и. о. премьер-министра Михаил Мишустин на заседании в Госдуме.

Новую модель оплаты труда запустят в пилотных регионах России, а позднее масштабируют на всю страну. Это необходимо для достижения поставленных главой государства задач по снижению показателя бедности в стране. Основными инструментами станут повышение гибкости рынка труда, рост заработных плат.

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«Врачи, учителя, другие сотрудники социальной сферы, медицины, образования, культуры и науки должны получать достойное вознаграждение за труд», — подытожил Мишустин.

Ранее в России предложили поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 30 тысяч рублей с 2025 года. Текущий уровень оплаты труда привел к неравенству в доходах среди граждан.