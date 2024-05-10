Мишустин призвал развернуть в России новую модель экономического роста | 360°

10 мая 2024, 14:36
Мишустин призвал развернуть в России новую модель экономического роста
Мишустин: необходимо развернуть новую модель экономического роста
В России необходимо развернуть новую модель экономического роста. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме.
«Новую модель экономического роста нужно развернуть в России. Об этом на встрече с крупным бизнесом недавно говорил глава государства. Прежде всего, нужно действовать через создание условий для открытия новых предприятий и дальнейшее формирование экономики предложения», — сказал он.
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Мишустин отметил, что общий объем промышленного производства предстоит нарастить на десятки процентов.
«Для этого нужны дополнительные инвестиции. Рассчитываем, что этому способствовать будет не только государство, но и ответственный бизнес», — добавил глава правительства.
В пятницу, 10 мая, президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Мишустиным и выразил надежду, что Госдума утвердит его в должности.
Россия
Михаил Мишустин
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