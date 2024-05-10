Мишустин рассказал о планах по строительству дорог | 360°

Транспорт 10 мая 2024, 15:09 Мишустин рассказал о планах по строительству дорог Мишустин объявил о модернизации 75 аэропортов и продолжении ремонта дорог РИА «Новости»

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Ремонт действующих и строительство новых дорог в России продолжится. Для укрепления связей между регионами в 75 аэропортах проведут работы по модернизации. Об этом заявил кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.

Он напомнил, что с таким предложением выступил президент России Владимир Путин во время послания федеральному собранию.

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«Конечно, дороги. Продолжим их ремонт и строительство. А для укрепления связности территорий обновим не менее 75 аэропортов», — заявил Мишустин.

Рассказывая о других планах будущего кабмина, кандидат на пост главы правительства отметил, что в России запустят новый национальный проект «Семья», в который войдут все действующие механизмы по поддержанию родителей с детьми, включая программу материнского капитала.

Мишустин добавил, что в новый нацпроект также нацелен на решение жилищного вопроса, поэтому семейную ипотеку также сохранят.