Помолодевшая Госдума, участники СВО и рекордная явка. Итоги выборов-2026

В пятницу, 25 сентября, Центральная избирательная комиссия России утвердила итоги выборов в Государственную думу девятого созыва. Кампания проходила с 18 по 20 сентября и заметно отличалась от предыдущих, а явка побила рекорд. Подробнее — в материале 360.ru.

Рекордная явка и распределение мандатов Главным итогом кампании стала беспрецедентная активность избирателей. В голосовании приняли участие более 59,8% россиян, имеющих право голоса. «В выборах приняли участие более 59,8% избирателей. Если говорить точно, 67 миллионов 448 тысяч 94 человека. Это рекордный показатель за последние три парламентские кампании», — подчеркнула председатель ЦИК Элла Памфилова.

Интересно Для сравнения: в 2021 году явка составляла 51,72% (56 484 685 избирателей), а в 2016-м — 47,88% (52 700 992 избирателя).

По итогам голосования места в Госдуме распределились следующим образом: «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17. Партия «Родина» получила один мандат. Еще четыре места достались самовыдвиженцам.

Фото: РИА «Новости»

Дума помолодела и обновилась После избрания нового созыва средний возраст депутатов снизился на четыре года. Это заметное обновление для парламента, который традиционно считался возрастным органом.

Дума немножко помолодела. И так она была нестарая, но помолодела. Средний возраст сейчас — 53 года. Было 57 лет. Элла Памфилова

Еще одно важное изменение — присутствие в Думе участников специальной военной операции. Впервые в истории российского парламента их оказалось 46 человек. «На выборах в Госдуму у нас впервые избрано 46 участников специальной военной операции, <...> то есть свыше 10% от общего количества мандатов», — сказала глава Центральной избирательной комиссии. Это не только символический, но и практический сдвиг: люди с боевым опытом будут принимать законы, касающиеся в том числе поддержки военнослужащих и их семей. Памфилова подчеркнула, что новые депутаты будут задавать «определенное настроение» в нижней палате парламента.

Фото: РИА «Новости»

Самые активные избиратели Отдельно Памфилова отметила активное участие российских военнослужащих в голосовании. По ее словам, они стали самыми заинтересованными избирателями.

Хочу отметить голосование избирателей из числа военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Они оказались самыми активными и заинтересованными.

ДЭГ и новые регионы: кампания в особых условиях Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в этой кампании приобрело небывалый масштаб. Федеральная платформа работала в 33 регионах, а общее число проголосовавших онлайн превысило семь миллионов человек.

Общее число избирателей, которые приняли участие в дистанционном электронном голосовании, включая Москву, превысило семь миллионов человек.

Председатель ЦИК также указала на то, что избирательная кампания 2026 года сильно отличалась от предыдущих, в том числе от выборов 2021 года, которые проходили в мирных условиях. В этот раз голосование шло на фоне эскалации разноплановых угроз, а в выборах впервые приняли участие новые российские регионы. Кроме того, впервые применили новую схему одномандатных округов: учли изменение численности населения и количества регионов. Обеспечение безопасности на выборах Памфилова подчеркнула, что выборы проходили в сложной оперативной обстановке, под санкциями и внешним давлением. По ее словам, ЕДГ-2026 стал одной из наиболее непростых избирательных кампаний в организационном плане.

Фото: РИА «Новости»

При этом трехдневный формат голосования глава ЦИК назвала ключевым фактором обеспечения безопасности: он позволил рассредоточить избирателей и избежать скопления людей.

Нами была поставлена сложнейшая задача, с которой мы справились. То есть при обеспечении максимальной безопасности сохранить все наши базовые принципы открытости и прозрачности избирательного процесса.

Также Памфилова указала на успешное применение беспилотников для доставки избирательной документации: это направление планируют развивать, а ЦИК проанализирует результаты. Помимо этого, везде, где было возможно, участки оснастили видеонаблюдением. Кибератаки: 28 миллионов воздействий Вся избирательная кампания сопровождалась постоянными попытками кибератак: с начала выборов по 22 сентября специалисты зафиксировали порядка 28 миллионов потенциально опасных воздействий на сайт ЦИК. Также велись 36 целевых DDoS-атак на ресурсы дистанционного электронного голосования общей продолжительностью 28 часов 47 минут.

Вся эта киберсволочь не смогла прорваться через нашу мощную защиту, спасибо всем огромное. Я думаю, что ни одна страна бы не выдержала таких атак.