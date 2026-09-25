Памфилова назвала число участников ДЭГ на выборах 2026 года

Памфилова: количество участников ДЭГ превысило семь миллионов человек

Более семи миллионов избирателей проголосовали на выборах 2026 года онлайн. С таким заявлением выступила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова

Она подчеркнула, что это сводные данные федеральной и московской платформ дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

«Общее число избирателей, которые приняли участие в дистанционном электронном голосовании, включая Москву, превысило семь миллионов человек», — объявила Памфилова.

Председатель Центризбиркома напомнила, что федеральная платформа ДЭГ работал в 33 регионах.

«Важно еще то, что очень большой масштаб имеет дистанционное голосование», — пояснила она.

Памфилова подчеркнула, что лидером по итогам дистанционного электронного голосования стала партия «Единая Россия». На втором месте партия «Новые люди», замкнула тройку КПРФ. Четвертое и пятое места достались ЛДПР и «Справедливой России».

Общая явка на выборах в Госдуму составила 59,80%, или более 67 миллионов избирателей. Памфилова назвала данные новым рекордом за последние три кампании.