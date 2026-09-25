Памфилова назвала число участников ДЭГ на выборах 2026 года
Памфилова: количество участников ДЭГ превысило семь миллионов человек
Более семи миллионов избирателей проголосовали на выборах 2026 года онлайн. С таким заявлением выступила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Она подчеркнула, что это сводные данные федеральной и московской платформ дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
«Общее число избирателей, которые приняли участие в дистанционном электронном голосовании, включая Москву, превысило семь миллионов человек», — объявила Памфилова.
Председатель Центризбиркома напомнила, что федеральная платформа ДЭГ работал в 33 регионах.
«Важно еще то, что очень большой масштаб имеет дистанционное голосование», — пояснила она.
Памфилова подчеркнула, что лидером по итогам дистанционного электронного голосования стала партия «Единая Россия». На втором месте партия «Новые люди», замкнула тройку КПРФ. Четвертое и пятое места достались ЛДПР и «Справедливой России».
Общая явка на выборах в Госдуму составила 59,80%, или более 67 миллионов избирателей. Памфилова назвала данные новым рекордом за последние три кампании.