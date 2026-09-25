Российские военные оказались самыми заинтересованными избирателями во время выборов

Памфилова: бойцы СВО были самыми заинтересованными избирателями во время выборов

Российские военные оказались самыми активными избирателями во время прошедшей кампании. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова на заседании комиссии, приуроченном к утверждению итогов выборов.

«Отдельно хочу отметить голосование избирателей из числа военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Они оказались самыми активными и заинтересованными избирателями», — сказала она.

По словам Памфиловой, военные очень хорошо понимали, за что борются в зоне специальной военной операции и какое серьезное значение имеет нормальная обстановка в тылу.

«Выборы — важный элемент этой нормальности», — подчеркнула глава ЦИК.

Также Элла Памфилова высоко оценила доставку документов дронами во время выборов и отметила, что процесс прошел успешно.