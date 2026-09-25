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    Российские военные оказались самыми заинтересованными избирателями во время выборов

    Памфилова: бойцы СВО были самыми заинтересованными избирателями во время выборов

    Фото: РИА «Новости»

    Российские военные оказались самыми активными избирателями во время прошедшей кампании. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова на заседании комиссии, приуроченном к утверждению итогов выборов.

    «Отдельно хочу отметить голосование избирателей из числа военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Они оказались самыми активными и заинтересованными избирателями», — сказала она.

    По словам Памфиловой, военные очень хорошо понимали, за что борются в зоне специальной военной операции и какое серьезное значение имеет нормальная обстановка в тылу.

    «Выборы — важный элемент этой нормальности», — подчеркнула глава ЦИК.

    Также Элла Памфилова высоко оценила доставку документов дронами во время выборов и отметила, что процесс прошел успешно.