Памфилова высоко оценила успешность доставки документов дронами в период выборов

Использование беспилотников для доставки избирательной документации оказалось успешным. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, это позволяет экономить средства.

Памфилова добавила, что Центризбирком проанализирует результаты применения дронов. Это направление планируют развивать. Также глава ЦИК сообщила, что участки оснастили видеонаблюдением там, где это было возможно.

«Несмотря на беспрецедентный уровень атак на информационную структуру, нам совместно с Минцифры удалось обеспечить функционирование ставшей уже традиционной для нас системы видеонаблюдения», — подчеркнула она.

Выборы, напомнили в ЦИК, проходили в условиях беспрецедентных угроз. Тем не менее Центризбиркому удалось обеспечить их открытость и безопасность.

Памфилова также призвала партии, критиковавшие многодневное голосование, умерить свой эгоизм.