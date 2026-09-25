В ЦИК озвучили явку на выборах в Госдуму

Глава ЦИК Памфилова: явка на выборах в Госдуму составила 59,80%

На выборах в Госдуму проголосовали 67 448 094 избирателя, явка составила 59,80%. Об этом на заседании ЦИК сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

«Явка составила 59,80%, проголосовали 67 448 094 человека», — сказал он.

Памфилова уточнила, что явка стала рекордной за последние три кампании.

Глава ЦИК уточнила, что «Единая Россия» получила 349 мандатов в Госдуме, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Родина» — 1, а также четыре самовыдвиженца. В нижнюю палату парламента избрали и 46 участников или ветеранов СВО.

Памфилова отметила, что доля недействительных бюллетеней составила 1,36%. Кроме того, результаты региональных выборов признали недействительными в одном округе в Кировской области.

Партиям нужно отказаться от критики многодневного голосования, объясняла Памфилова. По ее словам, эта мера связана с обеспечением безопасности.