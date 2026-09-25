«Дума немножко помолодела»: Памфилова заявила о снижении возраста депутатов

После избрания нового созыва Госдумы средний возраст парламентариев уменьшился с 57 до 53 лет. Об этом заявила глава ЦИК России Элла Памфилова на заседании комиссии, приуроченном к утверждению итогов выборов депутатов ГД, ее процитировал ТАСС .

«Дума немножко помолодела. И так она была нестарая, но помолодела. Средний возраст сейчас — 53 года. Было 57 лет», — сказала она.

Также Памфилова назвала российских военных самыми заинтересованными и активными избирателями на выборах. Она объяснила, что бойцы хорошо понимали, за что сражаются на передовой и как важно, чтобы была нормальная обстановка в тылу. Выборы для них стали «элементом этой нормальности».

Еще Памфилова рассказала, что ЦИК зафиксировал около 28 миллионов потенциально опасных воздействий на свои ресурсы во время выборов. Однако, по ее словам, «никакая киберсволочь» не прошла через защиту цифровых сервисов системы.