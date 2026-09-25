Путин назначил дату первого заседания Госдумы нового созыва

Согласно документу, депутаты соберутся на заседание в 10:00 по московскому времени. Указ вступил в силу со дня официального опубликования.

Согласно официальным данным ЦИК, состав нижней палаты парламента обновился почти наполовину. Итоговая явка избирателей составила рекордные за последние три парламентские кампании 59,8%, сообщала глава Центризбиркома Элла Памфилова

По результатам распределения мандатов в новом созыве «Единая Россия» получила конституционное большинство в 349 мест. Следом идут КПРФ (37 мест), ЛДПР (23 места), «Новые люди» (19 мест), «Справедливая Россия» (17 мест), а также партия «Родина» (один мандат) и четыре самовыдвиженца.