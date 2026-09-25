Путин назначил дату первого заседания Госдумы нового созыва
Первое заседание Госдумы девятого созыва пройдет 30 сентября
Первое заседание Государственной думы девятого созыва состоится 30 сентября 2026 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.
Согласно документу, депутаты соберутся на заседание в 10:00 по московскому времени. Указ вступил в силу со дня официального опубликования.
Согласно официальным данным ЦИК, состав нижней палаты парламента обновился почти наполовину. Итоговая явка избирателей составила рекордные за последние три парламентские кампании 59,8%, сообщала глава Центризбиркома Элла Памфилова
По результатам распределения мандатов в новом созыве «Единая Россия» получила конституционное большинство в 349 мест. Следом идут КПРФ (37 мест), ЛДПР (23 места), «Новые люди» (19 мест), «Справедливая Россия» (17 мест), а также партия «Родина» (один мандат) и четыре самовыдвиженца.